Перукарка Девіда Бові написала відверту книгу про пригоди співака

Сьюзі Ронсон гастролювала з Бові. І саме вона була відповідальна за його вогненно-руду шевелюру.

Сьюзі Ронсон, колишній перукар Девіда Бові, написала книжку про свою роботу з артистом під інтригуючою назвою "Я і містер Джонс: Моє життя з Девідом Бові та павуками з Марса". І зробила в ній кілька шокуючих зізнань. Співак помер у 2016 році. Про це пише Daily Mail.

Сьюзі Ронсон з Бекенхема, якій зараз 74 роки, вперше почала працювати на покійного співака після того, як його мати Маргарет стала однією з її клієнток у місцевому салоні краси.

У своїй новій книзі стилістка пояснює, як вона зав'язала дружбу з першою дружиною Бові Енджі після того, як 1971 року вона прийшла в салон, щоб зробити хімічну завивку.

Уривок із книжки, опублікований у The Sunday Times, докладно описує, як Сьюзі потім вирушила до особняка пари Геддон-Гол, де пізніше того ж вечора її представили Девіду.

Культовий образ Девіда Бові

Хоча Енджі передумала робити хімічну завивку, С'юзі зрештою перетворила світле волосся Девіда до плечей на руду загострену зачіску, яка пізніше з'явилася на обкладинці книжки "Зліт і падіння Зіггі Стардаста і павуків з Марса".

Після того, як Сюзі потоваришувала з парою, яка перебувала у відкритому шлюбі, її попросили допомогти Бові та групі в турі в червні 1972 року.

Також Сьюзі організовувала зустрічі фанатів з артистом. І в Бірмінгемі їй довелося пережити неприємний інцидент, коли Бові сподобалася молода дівчина з "довгим світлим волоссям і темними очима". Вона зрештою зустрілася зі співаком у готелі, а потім приїхала мати дівчини і відмовилася їхати без доньки, сказавши, що їй лише 16 років.

Девід Бові з шанувальниками Фото: Getty Images

Сьюзі згадала, що кинулася до готельного номера Девіда і стукала в його двері, поки він, зрештою, не сказав їй: "Відвали". Вона сказала йому, що дівчині всього 16 років і, що за нею приїхала її мати.

Дівчину "миттєво виставили за двері" і повернули матері.

Сьюзі, яка згодом вийшла заміж за члена групи Бові Міка Ронсона, розповіла, що потім пообіцяла дівчині квитки на будь-який концерт Бові, щоб заспокоїти її.

"Я задавалася питанням, чи варто мені починати питати підтвердження віку до того, як вони сядуть в автобус", — зізналася вона.

В іншому розділі Сьюзі стверджує, що Девід вибрав на концерті "чарівного хлопчика з ангельським обличчям і довгим темним кучерявим волоссям". І коли вони всі опинилися в одному автомобілі, співак почав до нього чіплятися.

Коли вони прибули в готель, Сьюзі веліли відвести хлопчика в готельний номер Девіда, де він вітав фанатів.

За словами Сьюзі, перш ніж відвести юнака в номер готелю, вона запитала його, чи все гаразд. І той наполіг, що він "почувається чудово", перш ніж вирушити в номер співака.

У червні 2017 року Сьюзі Ронсон докладно розповіла про свою першу зустріч із матір'ю Девіда в журналі The Mail on Sunday You Magazine.

Вона написала: "Місіс Джонс приходила до мене на стрижку і поки я робила їй зачіску, вона розповідала мені про свого сина Девіда. Вона говорила: "Він був такою артистичною дитиною" і "Він співак у групі".

Уже потім Сьюзі з'ясувала, що сином її клієнтки був Бові, виконавець популярного тоді хіта "Space Oddity".

Трек Space Oddity Девіда Бові

Нагадаємо, Бові та Мері Анджела Барнетт одружилися 19 березня 1970 року. Енджі описувала їхній союз як шлюб за розрахунком.

"Ми одружилися, щоб я могла отримати дозвіл на роботу. Я не думала, що це триватиме довго", — у підсумку у пари народився син Дункан 1971 року. Подружжя розлучилося 8 лютого 1980 року в Швейцарії.

24 квітня 1992 року Бові одружився з сомалійсько-американською моделлю Іман Абдулмаджид на приватній церемонії в Лозанні. Вінчання відбувалося 6 червня у Флоренції, у церкві Святого Якова. 15 серпня 2000 року у подружжя народилася дочка Александрія "Лексі" Захра Джонс.

Нагадаємо, компанія Mattel кілька років тому представила поповнення в лінійці копій знаменитостей. Нова лялька була одягнена в культовий костюм Бові.