6 березня 2024 року: 42 мучеників з міста Амморея — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна вживати алкоголь і сваритися. Ранкові заморозки означають морози найближчим часом.
Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, зокрема Костянтина. Святий Костянтин жив у IX столітті і був священиком. Але Костянтин залишив свій чин заради того, щоб захистити своє місто Амморея від сарацинів. Разом із 41 іншими захисниками його схопили і доправили до Сирії. Там мусульмани змушували воїнів зректися християнської віри та прийняти іслам. Але Костянтин залишився вірним Богу, за що його кинули в річку Євфрат.
Що не можна робити 6 березня:
- вживати алкогольні напої;
- наговорювати і сваритися;
- залишати двері відчиненими;
- їсти м'ясо та рибу.
Народні прикмети та повір'я:
- ранкові заморозки означають морози найближчим часом;
- тоне лід — буде неврожайний рік;
- мороз — до швидкої зими і сухого літа;
- стукіт дятла — до затяжних холодів.
День ангела святкують:
Аркадій, Костянтин, Максим, Федір, Юліан, Олена, Олена, Ілона.
Народилися сьогодні:
1475 — Мікеланджело (пом. 1564), італійський скульптор, живописець, архітектор і поет епохи Відродження
1927 — Габріель Гарсіа Маркес (пом. 2014), колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1982)
1934 — Михайло Жванецький (пом. 2020), письменник-сатирик
1946 — Девід Гілмор, британський композитор, гітарист, співак, один із лідерів рок-гурту "Pink Floyd"
День ангела святкують:
Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Ольга, Павло, Тимофій
А також у цей день:
1899 — Німецький хімік Фелікс Хоффманн отримав патент на аспірин
1902 — Засновано футбольний клуб "Реал" (Мадрид).
1919 — Ухвалено першу конституцію Української РСР
1964 — Чемпіон світу з боксу Кассіус Клей прийняв іслам і взяв інше ім'я — Мухаммед Алі
1970 — В Англії вийшов останній сингл the Beatles "Let It Be"
1997 — Королева Великої Британії Єлизавета II відкрила власний перший офіційний сайт