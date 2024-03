6 березня 2024 року: 42 мучеників з міста Амморея — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна вживати алкоголь і сваритися. Ранкові заморозки означають морози найближчим часом.

Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять 42 мучеників із міста Амморея, зокрема Костянтина. Святий Костянтин жив у IX столітті і був священиком. Але Костянтин залишив свій чин заради того, щоб захистити своє місто Амморея від сарацинів. Разом із 41 іншими захисниками його схопили і доправили до Сирії. Там мусульмани змушували воїнів зректися християнської віри та прийняти іслам. Але Костянтин залишився вірним Богу, за що його кинули в річку Євфрат.

Що не можна робити 6 березня:

вживати алкогольні напої;

наговорювати і сваритися;

залишати двері відчиненими;

їсти м'ясо та рибу.

Народні прикмети та повір'я:

ранкові заморозки означають морози найближчим часом;

тоне лід — буде неврожайний рік;

мороз — до швидкої зими і сухого літа;

стукіт дятла — до затяжних холодів.

Аркадій, Костянтин, Максим, Федір, Юліан, Олена, Олена, Ілона.

Народилися сьогодні:

1475 — Мікеланджело (пом. 1564), італійський скульптор, живописець, архітектор і поет епохи Відродження

1927 — Габріель Гарсіа Маркес (пом. 2014), колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1982)

1934 — Михайло Жванецький (пом. 2020), письменник-сатирик

1946 — Девід Гілмор, британський композитор, гітарист, співак, один із лідерів рок-гурту "Pink Floyd"

День ангела святкують:

Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Ольга, Павло, Тимофій

А також у цей день:

1899 — Німецький хімік Фелікс Хоффманн отримав патент на аспірин

1902 — Засновано футбольний клуб "Реал" (Мадрид).

1919 — Ухвалено першу конституцію Української РСР

1964 — Чемпіон світу з боксу Кассіус Клей прийняв іслам і взяв інше ім'я — Мухаммед Алі

1970 — В Англії вийшов останній сингл the Beatles "Let It Be"

1997 — Королева Великої Британії Єлизавета II відкрила власний перший офіційний сайт