Дядько Кейт Міддлтон розповів про знайомство з принцом Вільямом

Бізнесмен Гері Голдсміт доволі відверто висловлюється про своїх королівських родичів. Зокрема, він похвалив племінницю.

Дядько Кейт Міддлтон Гері Голдсміт розповів про свою першу зустріч з принцом Вільямом. Про це пише GB News.

"Я Гері Голдсміт, дядько майбутньої королеви нашої країни. Кетрін — нинішня принцеса Уельська. Вона просто ідеальна", — зазначив бізнесмен.

Він додав: "Коли я вперше зустрів Вільяма, Кетрін готувала, і Вільям сказав: "Привіт, ти хочеш чашку чаю?"

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Дядько майбутньої британської королеви також похвалив її.

"Вона красива зовні, але красивіша всередині, і справді любляча мама", — зазначив Гері Голдсміт.

Брат Керол Міддлтон раніше відкрито критикував принца Гаррі та Меган Маркл.

Кетрін Міддлтон та принц Вільям одружилися у 2011 році. Наразі вони виховують трьох спільних дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. Після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 ходили чутки про четверту вагітність принцеси Уельської, проте домисли не підтвердилися.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Чоловік Кейт Міддлтон — наразі перший у черзі на британський престол. Оскільки його батьку, королю Чарльзу ІІІ, діагностували рак, ймовірно, він раніше зречеться престолу.

Нагадаємо, чим Кейт Міддлтон підкорила принца Вільяма.

Також Фокус писав про першу публічну появу Кейт Міддлтон після операції на черевній порожнині.