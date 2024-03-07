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7 березня 2024 року: священномучеників Василя, Єфрема та інших — що сьогодні не можна робити

Наталія Гулій
Фото: Вiкiпедiя | Священномученики Василь, Єфрем, Капітан, Євген та інші

Сьогодні не можна прокрастинувати та лінуватися, а також переносити справи на завтра. Похмурий день — до заморозків.

Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять священномучеників, які були єпископами в Херсонесі: Василя, Єфрема, Капітана, Євгенія та інших.

Також 7 березня в Україні та світі відзначають Всесвітній день книги.

Що не можна робити 7 березня:

  • прокрастинувати та лінуватися;
  • з'ясовувати стосунки;
  • переносити справи на завтра;
  • підвищувати голос на дітей;
  • робити перестановку в будинку або квартирі.

Народні прикмети та повір'я:

  • похмурий день — до заморозків;
  • синій горизонт обіцяє потепління;
  • південний вітер — до весняної посухи;
  • тане вода, але лід тримається — буде неврожайний рік.

День ангела святкують:

Павло, Василь, Євген, Омелян, Нестор, Лаврентій, Мотря.

Народилися сьогодні:

1932 рік — Володимир Дахно (пом. 2006), радянський і український художник-мультиплікатор

А також у цей день:

1657 рік — французький король Людовик XIV заборонив продаж спиртного індіанцям Америки

1926 рік — встановлено радіотелефонний зв'язок між Лондоном і Нью-Йорком