7 березня 2024 року: священномучеників Василя, Єфрема та інших — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна прокрастинувати та лінуватися, а також переносити справи на завтра. Похмурий день — до заморозків.
Що сталося цього дня:
Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять священномучеників, які були єпископами в Херсонесі: Василя, Єфрема, Капітана, Євгенія та інших.
Також 7 березня в Україні та світі відзначають Всесвітній день книги.
Що не можна робити 7 березня:
- прокрастинувати та лінуватися;
- з'ясовувати стосунки;
- переносити справи на завтра;
- підвищувати голос на дітей;
- робити перестановку в будинку або квартирі.
Народні прикмети та повір'я:
- похмурий день — до заморозків;
- синій горизонт обіцяє потепління;
- південний вітер — до весняної посухи;
- тане вода, але лід тримається — буде неврожайний рік.
День ангела святкують:
Павло, Василь, Євген, Омелян, Нестор, Лаврентій, Мотря.
Народилися сьогодні:
1932 рік — Володимир Дахно (пом. 2006), радянський і український художник-мультиплікатор
А також у цей день:
1657 рік — французький король Людовик XIV заборонив продаж спиртного індіанцям Америки
1926 рік — встановлено радіотелефонний зв'язок між Лондоном і Нью-Йорком