7 березня 2024 року: священномучеників Василя, Єфрема та інших — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна прокрастинувати та лінуватися, а також переносити справи на завтра. Похмурий день — до заморозків.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні у православній церкві вшановують пам'ять священномучеників, які були єпископами в Херсонесі: Василя, Єфрема, Капітана, Євгенія та інших.

Також 7 березня в Україні та світі відзначають Всесвітній день книги.

Що не можна робити 7 березня:

прокрастинувати та лінуватися;

з'ясовувати стосунки;

переносити справи на завтра;

підвищувати голос на дітей;

робити перестановку в будинку або квартирі.

Народні прикмети та повір'я:

похмурий день — до заморозків;

синій горизонт обіцяє потепління;

південний вітер — до весняної посухи;

тане вода, але лід тримається — буде неврожайний рік.

День ангела святкують:

Павло, Василь, Євген, Омелян, Нестор, Лаврентій, Мотря.

Народилися сьогодні:

1932 рік — Володимир Дахно (пом. 2006), радянський і український художник-мультиплікатор

А також у цей день:

1657 рік — французький король Людовик XIV заборонив продаж спиртного індіанцям Америки

1926 рік — встановлено радіотелефонний зв'язок між Лондоном і Нью-Йорком