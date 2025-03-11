11 березня 2025 року: Софронія Єгипетського — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна піднімати із землі дрібні гроші. Якщо холоди вже закінчуються, то буде тепле літо.

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Що сталося 11 березня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Софронія Єрусалимського. Він був ченцем, а в 634 став Єгипетським єпископом. Одразу скликав на Синод інших єпископів і засудив монофілітів.

Що не можна робити 11 березня:

проганяти птахів із двору

лаятися, злословити

з'ясовувати стосунки, ображатися

піднімати із землі дрібні гроші

розкидати дрібні гроші

Народні прикмети та повір'я:

Якщо холоди закінчуються, то буде тепле літо

На Зубника вшановують пам'ять священномученика Антипа — цілителя від різних хвороб і, насамперед, утішителя зубного болю

Якщо сьогодні на поля набіжать миші, це передвістя неврожаю

Вночі був іній — вдень снігопаду не буде; пухнастий іній — до гарної погоди

День ангела святкують:

Василь, Георгій, Юхим, Іван, Єгор, Олексій, Юрій

А також цього дня:

1941 — Конгрес США ухвалив "Закон про ленд-ліз" — про передачу в борг або в оренду зброї та військових матеріалів

1967 — На цей день зафіксовано 446 різних версій композиції "Yesterday" групи The Beatles, що вийшла двома роками раніше

1967 — Вийшов перший сингл гурту Pink Floyd, що містив у собі дві композиції: "Arnold Layne" і "Candy and a Currant Bun"

1970 — Пабло Пікассо подарував 800 своїх робіт музею в Барселоні

2006 — Мішель Бачелет стала першою жінкою, обраною на пост президента Чилі

2020 — Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що спалах хвороби, спричиненої коронавірусом нового типу (COVID-19), є пандемією

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