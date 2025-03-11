11 марта 2025 года: Софрония Египетского - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя поднимать с земли мелкие деньги. Если холода уже заканчиваются, то будет теплое лето.
Что случилось 11 марта:
Сегодня православная церковь чтит память Софрония Иерусалимского. Он был монахом, а в 634 стал Египетским епископом. Сразу созвал на Синод других епископов и осудил монофилитов.
Что нельзя делать 11 марта:
- прогонять птиц со двора
- ругаться, злословить
- выяснять отношения, обижаться
- поднимать с земли мелкие деньги
- разбрасывать мелочь
Народные приметы и поверья:
- Если холода заканчиваются, то будет теплое лето
- На Зубника чтят память священномученика Антипа — целителя от разных хворей и, в первую очередь, утешителя зубной боли
- Если сегодня на поля набегут мыши, это предвестие неурожая
- Ночью был иней — днем снегопада не будет; пушистый иней — к хорошей погоде
День ангела празднуют:
Василий, Георгий, Ефим, Иван, Егор, Алексей, Юрий
А также в этот день:
1941 — Конгресс США принял "Закон о ленд-лизе" — о передаче взаймы или в аренду оружия и военных материалов
1967 — На этот день зафиксировано 446 различных версий композиции "Yesterday" группы The Beatles, вышедшей двумя годами ранее
1967 — Вышел первый сингл группы Pink Floyd, включающий в себя две композиции: "Arnold Layne" и "Candy and a Currant Bun"
1970 — Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне
2006 — Мишель Бачелет стала первой женщиной, избранной на пост президента Чили
2020 — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа (COVID-19), является пандемией
Также Фокус писал церковный календарь на март 2025 года