10 березня 2025 року: Василини Коринфської — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна ображатися і з'ясовувати стосунки в сім'ї. Сині хмари, що біжать по небу, пророкували тепло і дощ.

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Що сталося 10 березня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої Василини Коринфської. У народі святу Василису називали "повелителькою весняних вод". Раніше люди зверталися до святої з проханням позбавити їхні землі від паводків.

Що не можна робити 10 березня:

витрачати гроші

проводити медичні операції

лаятися, злословити, ображатися

Народні прикмети та повір'я:

У Василини — весняні клопоти: потрібно відвести воду від хати, щоб вода підпол не затопила

Цього дня можуть бути перші грози

Коли весняні струмки біжать у лунку, то в рибалок добре ловиться плотва

Сині вже хмари, що біжать по небу, пророкували тепло і дощ

День ангела святкують:

Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Дмитро, Леонід, Леонід, Павло

Народилися 10 березня:

1940 рік — Чак Норріс, американський кіноактор, майстер бойових мистецтв

1958 рік — Шерон Стоун, американська модель і кіноактриса

1973 рік — Єва Герцигова, чеська супермодель

А також цього дня:

1535 рік — Іспанські мореплавці відкрили в Тихому океані, за 972 кілометри на захід від Еквадору, Галапагоські острови

1801 рік — У Британії розпочато перший перепис населення

1862 рік — Федеральним урядом США вперше в цій країні випущено паперові гроші

1878 рік — У Женеві випущено кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Григоровича Шевченка

1905 рік — У Лондоні засновано футбольний клуб "Челсі".

1906 рік — У Британії відкрито лінію Бейкерлоо Лондонського метрополітену

1910 рік — У Китаї заборонено рабство

1982 рік — Рідкісний парад планет — усі дев'ять планет (Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і Плутон) зібралися по один бік від Сонця в секторі з кутом 95 градусів

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