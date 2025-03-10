10 марта 2025 года: Василисы Коринфской - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя обижаться и выяснять отношения в семье. Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь.
Что случилось 10 марта:
Сегодня православная церковь чтит память святой Василисы Коринфской. В народе святую Василису называли "повелительницей весенних вод". Раньше люди обращались к святой с просьбой избавить их земли от паводков.
Что нельзя делать 10 марта:
- тратить деньги
- проводить медицинские операции
- ругаться, злословить, обижаться
Народные приметы и поверья:
- У Василисы — весенние заботы: нужно отвести воду от дома, чтобы вода подпол не затопила
- В этот день могут быть первые грозы
- Коли весенние ручьи бегут в лунку, то у рыбаков хорошо ловится плотва
- Синие уже облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь
День ангела празднуют:
Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Дмитрий, Леонид, Павел
Родились 10 марта:
1940 год — Чак Норрис, американский киноактер, мастер боевых искусств
1958 год — Шэрон Стоун, американская модель и киноактриса
1973 год — Ева Герцигова, чешская супермодель
А также в этот день:
1535 год — Испанские мореплаватели открыли в Тихом океане, в 972 километрах к западу от Эквадора, Галапагосские острова
1801 год — В Британии начата первая перепись населения
1862 год — Федеральным правительством США впервые в этой стране выпущены бумажные деньги
1878 год — В Женеве выпущено карманное издание "Кобзаря" Тараса Григорьевича Шевченко
1905 год — В Лондоне основан футбольный клуб "Челси"
1906 год — В Британии открыта линия Бейкерлоо Лондонского метрополитена
1910 год — В Китае запрещено рабство
1982 год — Редкий парад планет — все девять планет (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон) собрались по одну сторону от Солнца в секторе с углом 95 градусов
Также Фокус писал церковный календарь на март 2025 года