Христина Соловій заінтригувала деталями про нового коханого (відео)

Христина Соловій не приховує, що її новий обранець також старший за неї, але не на 18, а на 11 років.

31-річна Христина Соловій після зізнання, що майже рік була у стосунках з письменником та співаком Сергієм Жаданом, який старший за неї на 18 років, розповіла подробиці про нового обранця. Про особисте життя співачка розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Зокрема, Христина вперше за 2 роки чуток та припущень, що вона має роман з Сергієм Жаданом, підтвердила цю інформацію, однак одночасно співачка шокувала шанувальників тим, що їх історія кохання закінчилася. Причиною цьому стало нове кохання Христини.

Як виявилося, з Сергієм Жаданом співачка почала спілкуватися напередодні повномасштабної війни в Україні, спочатку вона побувала у нього на інтерв’ю, а вже після вони почали спілкуватися в режимі онлайн, яке протривало кілька місяців. Тоді Сергій Жадан ще був одруженим, а Христина була у стосунках. Вже згодом між парою стрімко почали розвиватися стосунки. І хоч публічно пара позиціонувала це як творчий тандем, шанувальники підозрювали, що пара разом.

1:16:36 – Нове кохання Христини Соловій

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Однак, як з’ясувалося, стосунки протривали не довго. Вже скоро Христина зустріла іншого чоловіка в якого закохалася. За словами Христини, деякий час вона не говорила Сергію про почуття до іншого чоловіка, оскільки хотіла повідомити про розставання особисто, а через щільний графік, вони не бачилися. Однак згодом співак дізнався правду. Через це пара все ж розірвала відносини.

У тому ж інтерв’ю з Єфросиніною Соловій розповіла, хто ж її новий обранець. Як з’ясувалося, він також старший за співачку, на 11 років.

"Старший. Не на багато. На 10 років. На 11 окей. Він робить мене щасливою. По справжньому. Він наповнює мене. Це додає мені сил, натхнення, наснаги робити ще краще те, що я роблю, а не викроювати щось із себе, щоб догодити комусь. Я як квіточка, яку треба поливати", — сказала Соловій про нового обранця.

У подробиці співачка вдаватися звісно не захотіла, не назвала ні імені, ні те, чим займається новий бойфренд.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Жадан відреагував на коментарі про розрив із Соловій. Крім цього, Фокус писав, що Христина Соловій розповіла, чому розірвала стосунки з Вакарчуком.