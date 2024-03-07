Принц Людвіг Баварський і Софі-Олександра Евекінк чекають на первістка (фото)

Пара одружилася в травні 2023 року. Якщо народиться хлопчик, він стане в лінію наступності серед нащадків чоловічої статі Дому Віттельсбахів.

Принц Людвіг Баварський і Софі-Олександра Евекінк зв'язали себе узами шлюбу на одному з найрозкішніших королівських весіль і тепер цього літа щаслива пара зустріне свого первістка, повідомляє Hello Magazine.

За даними німецької газети Augsburger Allgemeine, принцеса Софі згадала про свою вагітність під час лекції про 17 цілей сталого розвитку ООН минулого тижня.

Громадянка Нідерландів і Канади, яка є кандидатом на докторську дисертацію на юридичному факультеті Оксфордського університету, повідомила, що не зможе взяти участь у щорічному марші зі збору коштів Löwenmarsh ("Марш Лева"), оскільки за термінами наближається до пологів.

Представник Палати представників Баварії Кармен Шрамка також підтвердила радісну новину місцевій газеті.

Якщо народиться хлопчик, він стане в лінію спадкоємності, яка передається у спадок тільки серед нащадків чоловічої статі Дому Віттельсбахів.

Людвіг — син принца Луїтпольда і Катрін Беатрікс Віганд. Франц, герцог Баварський, який нині є главою дому Віттельсбахів, живе зі своїм партнером Томасом Грейнвальдом з 1980 року і ніколи не мав дітей.

Його передбачуваним спадкоємцем є принц Макс, але, оскільки у Макса п'ять доньок і немає синів, двоюрідний брат Франца, принц Луїтпольд, є наступним у лінії спадкоємства, за ним слідує принц Людвіг, а потім, можливо, новий член королівської сім'ї, якщо новонароджений малюк буде чоловічої статі.

Про заручини Людвіга і Софі-Олександри було оголошено в серпні 2022 року. Пара одружилася в травні 2023 року в Театинській церкві в Мюнхені. З цієї нагоди герцогом Францем було влаштовано прийом у Баварському замку Німфенбург.

Принц Людвіг Баварський із дружиною Софі-Олександрою Евекінк Фото: Getty Images

Наречена Софі-Олександра мала чудовий вигляд у мереживній весільній сукні від ліванського дизайнера Рима Акри і в старовинній тіарі баварської королівської сім'ї з діамантами і сапфірами.

Принц Людвіг Баварський і Софі-Олександра Евекінк Фото: Getty Images

Повідомляється, що наречена знепритомніла під час весільної церемонії, і їй довелося надати медичну допомогу. Але після вживання солодощів Софі знову почувалася добре й урочистість продовжилася.

Нагадаємо, 4 березня повідомлялося, що Іванка Трамп у приголомшливій сукні відвідала передвесільне торжество індійських мільярдерів. Весілля Ананта Амбані та Радики Мерчант стане грандіозною подією. Уже запрошено понад 1000 гостей.