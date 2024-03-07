Гвінет Пелтроу вийшла у світ на фоні новин про заручини колишнього чоловіка (фото)
Напередодні стало відомо, що співак Кріс Мартін та акторка Дакота Джонсон планують одружитися. Ексдружина музиканта схвалює цей союз.
51-річна американська акторка та бізнес-леді Гвінет Пелтроу з'явилася в ролі основного гостя під час саміту Visionary Women's International Women's Day Summit, який відбувся в готелі Beverly Wilshire. Про це пише Daily Mail.
Під час заходу мама двох дітей була в частково прозорій сукні з квітковим принтом, яка демонструвала її підтягнуті руки. Зірка "Залізної людини" також одягла пару чорних туфель на високих підборах і доповнила вечірній образ темно-синім клатчем.
Волосся колишньої дружини Кріса Мартіна було розпущене. Вона зробила легкий макіяж.
Гвінет сфотографували поруч із Ніколь Авант, коли вони стояли на головній сцені щорічного заходу. Авант — колишня амбасадорка США на Багамських островах.
Наразі зірка екрану одружена зі сценаристом Бредом Фелчаком. До цього союзу вона тривалий час перебувала у шлюбі з фронтменом гурту Coldplay Крісом Мартіном. Вони стали батьками двох дітей — сина Мозеса та доньки Еппл. Попри розлучення, експодружжя підтримує хороші стосунки. Гвінет навіть ділилася спільним фото з нареченою свого колишнього чоловіка, акторкою Дакотою Джонсон.
Нагадаємо, Кріс Мартін та Дакота Джонсон планують одружитися, а Гвінет схвалює цей союз.
Також Фокус писав про бажання Гвінет Пелтроу всерйоз зайнятися своїм здоровʼям.