Гвінет Пелтроу вийшла у світ на фоні новин про заручини колишнього чоловіка (фото)

Напередодні стало відомо, що співак Кріс Мартін та акторка Дакота Джонсон планують одружитися. Ексдружина музиканта схвалює цей союз.

51-річна американська акторка та бізнес-леді Гвінет Пелтроу з'явилася в ролі основного гостя під час саміту Visionary Women's International Women's Day Summit, який відбувся в готелі Beverly Wilshire. Про це пише Daily Mail.

Під час заходу мама двох дітей була в частково прозорій сукні з квітковим принтом, яка демонструвала її підтягнуті руки. Зірка "Залізної людини" також одягла пару чорних туфель на високих підборах і доповнила вечірній образ темно-синім клатчем.

Гвінет Пелтроу та Ніколь Авант Фото: Getty Images

Волосся колишньої дружини Кріса Мартіна було розпущене. Вона зробила легкий макіяж.

Гвінет сфотографували поруч із Ніколь Авант, коли вони стояли на головній сцені щорічного заходу. Авант — колишня амбасадорка США на Багамських островах.

Гвінет Пелтроу Фото: Getty Images

Наразі зірка екрану одружена зі сценаристом Бредом Фелчаком. До цього союзу вона тривалий час перебувала у шлюбі з фронтменом гурту Coldplay Крісом Мартіном. Вони стали батьками двох дітей — сина Мозеса та доньки Еппл. Попри розлучення, експодружжя підтримує хороші стосунки. Гвінет навіть ділилася спільним фото з нареченою свого колишнього чоловіка, акторкою Дакотою Джонсон.

Гвінет Пелтроу та Дакота Джонсон Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram

Нагадаємо, Кріс Мартін та Дакота Джонсон планують одружитися, а Гвінет схвалює цей союз.

Також Фокус писав про бажання Гвінет Пелтроу всерйоз зайнятися своїм здоровʼям.