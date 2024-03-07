Три покоління однієї родини: Ірина Білик опублікувала у своєму фотоблозі унікальне фото

Артистка опублікувала раритетний знімок, на якому вона ще маленькою дитиною сидить на руках у бабусі. На фото є також мама співачки Ганна Яківна, одягнена за модою початку 70-х років.

Українська співачка Ірина Білик поділилася раритетним знімком, на якому вона зображена разом зі своїми мамою і бабусею. Фотографію артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На чорно-білому знімку Ірина ще зовсім дитина. Можливо, на фото їй немає навіть і року. Дівчинку тримає на руках бабуся, а мама Ганна Яківна підтримує її руки, страхуючи таким чином маленьку Ірину.

Бабуся майбутньої співачки одягнена в чорний піджак, на голові в жінки зав'язана біла хустка. На Анні Білик — чорне легке пальто з невеликою хутряною облямівкою в районі коміра. Волосся у молодої жінки укладене в модну на початку 70-х років минулого століття в СРСР зачіску "бабетта", яку вона підкреслила стильним аксесуаром у вигляді строкатої стрічки.

Водночас маленьку Ірину одягли у світлий чепчик і світлий костюмчик. У руки дівчинці дали брязкальце.

Ірина, її мама і бабуся сфотографовані на тлі приватного будинку. Так, позаду Анни Білик можна побачити розлоге дерево, біля якого стоїть дитячий візок.

У підписі до фотографії Білик запитала у своєї аудиторії про те, яку найсмачнішу бабусину страву вони пам'ятають зі свого дитинства. Також у хештегах артистка уточнила, що на фото — три покоління однієї родини.

Ірина Білик показала, який вигляд мали її мама і бабуся одразу після її народження Фото: Ірина Білик/ Instagram

Нагадаємо, на початку березня Андрій Данилко показав свої дитячі фото. Артист опублікував дві фотографії, зроблені в ранньому дитинстві. Одна з них — портрет, а друга зроблена під час новорічних свят.

А наприкінці лютого Джамала показала раритетну фотографію з бабусею. Співачка поділилася знімком у сторіс, коли розповідала про свою тугу за Кримом і проведеним на півострові дитинством. Співачка додала, що вірить у звільнення півострова від окупантів.