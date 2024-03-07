Forbes назвав найбільш високооплачувану зірку Голлівуду

Адам Сендлер обійшов навіть Марго Роббі з її "Барбі". Фінансовий успіх йому принесло продовження фільму "Загадкове вбивство" та участь у стендап-турах.

57-річний комедійний актор Адам Сендлер очолив список найвисокооплачуваніших зірок кіно 2023 року після появи в картині "Загадкове вбивство 2: Вбивство в Парижі", повідомляє Forbes. За минулий рік актор заробив $73 мільйони.

Незважаючи на комерційний успіх фільму, де Сендлер зіграв з Дженніфер Еністон, критики не в захваті від картини. Наприклад, у рецензії Пітера Треверса на "Доброго ранку, Америка" йдеться про те, що хімія Еністон і Сендлера була зіпсована "діалогом зі збірки кліше ситкомів".

"Один із цих нових ШІ-ботів, таких як ChatGPT, міг би створити більш індивідуальний сценарій", — написав кінокритик.

Джонні Олексінскі з New York Post погодився, назвавши продовження "до болю нецікавим" і "не чим іншим, як безкоштовною відпусткою" для Еністон і Сендлера.

"Сендлер і Еністон зберігають чарівну розкутість у середині кар'єри і мають відчутну привітність як дует — можна відчути, як весело вони робили такі дурниці, навіть якщо результат не золотий. Могло бути й гірше, якби щось увімкнулося під час приготування вечері", — написав критик New York Times Брендон Ю.

Крім зйомок, Сендлер брав участь у понад 40 стендап-комедійних турах у 2023 році, а також працював над трьома кінопроєктами Netflix.

За свою роботу він удостоївся нагороди People's Icon Award на церемонії вручення нагороди People's Choice Awards 2024.

На другому місці серед найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду опинилася Марго Роббі, яка заробила $59 мільйонів, а на третьому — Том Круз із $45 мільйонами.

До першої десятки також потрапили Дензел Вашингтон, Бен Аффлек, Джейсон Стейтем, Леонардо ДіКапріо, Дженніфер Еністон, Раян Гослінг і Метт Деймон.

Раніше Фокус писав, що інсайдер розповів правду про шлюб Адама Сендлера.