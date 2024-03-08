З якими кольорами стильно поєднати леопардовий принт цією весною (фото)

Звичайно, поєднання леопардового кольору з іншими виглядає стильно. Леопардовий колір добре гармонує з відтінками бежевого, чорного, коричневого, зеленого або червоного.

Однак цією весною стилісти радять подивитися на інші варіанти поєднання. Фокус підготував підбірку варіанті стилізації леопардового з іншими кольорами.

Леопардовий з бежевим

Леопардове і бежеве поєднання може створити стильний та елегантний образ. Леопардовий колір може виступати як акцент, наприклад, у вигляді сукні, жакета або сумки, тоді як бежевий колір може використовуватися для більш базових речей, таких як штани, блузки або взуття. Таке поєднання кольорів виглядає гармонійно та стильно, але важливо дотримуватися золотої середини, оскільки яскравість та контрастність може бути перебільшеною.

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Леопардовий з хакі

Леопардовий візерунок — це зазвичай комбінація темно-бурштинового, чорного та коричневого золота. Цей відтінок часто поєднується з хакі — світло-зеленим кольором, що нагадує військовий камуфляж. Таке поєднання створює стильний і екзотичний образ, який підійде як для повсякденного, так і для вечірнього вигляду.

Леопардовий з коричневим

Колір леопарда — це сполучення плямистого візерунка чорного, коричневого та золотистого кольорів. Поєднання леопардового кольору з коричневим може створити стильний та елегантний образ. Можна спробувати поєднати коричневі штани чи спідницю з блузкою або светром в леопардових відтінках для цікавого й привабливого образу. Також можна додати аксесуари у відтінках леопарда та коричневе взуття, щоб створити гармонійний сет.

Леопардовий з білими відтінками

Поєднання леопардового кольору з білим може створювати стильний та елегантний образ. Ви можете спробувати поєднати білу блузу з леопардовим принтом з чорними штанами або спідницею. Також можна додати аксесуари в леопардовому кольорі, наприклад, сумку або туфлі, для створення цілісного образу. Це поєднання кольорів може додати вашому наряду екзотичності та оригінальності.

Нагадаємо, раніше ми писали, які речі у базовому гардеробі будуть в тренді весною 2024. Крім цього, Фокус писав, як підібрати одяг, щоб виглядати стрункішою.