Кіркоров видалив із соцмереж пости про Пугачову

А сама Примадонна опублікувала відеозвернення до російських артистів. Пугачова заявила, що не збирається повертатися в РФ.

Російський співак Філіп Кіркоров видалив із соцмереж усі згадки про свою колишню дружину, Аллу Пугачову. Раніше він публікував пости, в яких зізнавався їй у коханні. Навіть після того, як Примадонна покинула РФ і переїхала до Ізраїлю зі своїм чоловіком Максимом Галкіним. Але після "майже голої вечірки" Насті Івлєєвої Кіркорова "скасували", тож він робить усе, щоб реабілітуватися і повернутися на сцену. Про це пише Telegram-канал "ЧТД".

Раніше він уже виправдовувався за вечірку перед прессекретарем Путіна Дмитром Пєсковим, двічі публічно вибачався і навіть з'їздив до тимчасово окупованої РФ Горлівки, щоб виступити там у госпіталі.

Після цього Кіркоров повернувся на телебачення. Але користувачі звернули увагу на те, що на тлі цих скандалів, Кіркорову довелося видалити з усіх своїх соцмереж пости, присвячені його колишній дружині Аллі Пугачовій.

Нагадаємо, що російська співачка разом зі своїм нинішнім чоловіком Максимом Галкіним публічно виступили проти військової агресії РФ і на знак протесту покинули країну.

Зі свого боку Кіркоров опублікував днями компліментарний пост, присвячений її новій композиції "Не турбуйся за мене", і відео з їхнім спільним виступом.

Видалений пост Кіркорова Фото: Скриншот

"Співай, Алло! Люблю!", — звернувся він до Пугачової, проте вже незабаром видалив своє зізнання з усіх соцмереж. Алла Пугачова і Філіп Кіркоров були у шлюбі з 1994 по 2005 рік. Кіркоров став четвертим чоловіком Примадонни.

Зі свого боку, Пугачова опублікувала відразу два пости, за які її розкритикували росЗМІ. В одному відеоролику вона відзначала перше березня під українську пісню "Ой на горі два дубки". А в другому звернулася до Стаса Михайлова, заявивши, що він може поки що "заробляти", але якщо вона повернеться, то "скаже все, що думає".

Пост Алли Пугачової

Алла Пугачова назвала "м***м" Стаса Михайлова після того, як він сказав, що артисти, які емігрували, "приповзуть у Росію на колінах".

"Не збираються нормальні люди повертатися туди. Тож давай, шуруй, заробляй, поки можеш. А якщо вже повернуся, їй-богу, скажу, що думаю. А че, я можу і зараз. М***к ти, Стасік!" — заявила Пугачова у своєму зверненні в Instagram.

Звернення Алли Пугачової

Нагадаємо, до РФ Пугачова поверталася, щоб відвідати похорон свого друга, російського кутюр'є Валентина Юдашкіна. Також вона відвідувала Росію восени минулого року. Вона не спілкувалася з журналістами і не давала жодних коментарів.