8 березня 2024 року: Феофілакта Сповідника — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна відмовляти в допомозі, якщо її попросять. Якщо хмари високо і пливуть по небу швидко — значить, погода буде гарною.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Феофілакта Сповідника. Феофілакт був вірним учнем Тарасія. Він із благословення патріарха вирушив у монастир на березі Чорного моря, де постійно молився і сповідував Боже Слово. За це отримав дар чудотворення. Пізніше був освячений у сан єпископа.
Також 8 березня — Міжнародний жіночий день.
Що не можна робити 8 березня:
- відмовляти в допомозі
- брати в борг гроші
- їхати далеко від дому
- продавати майно
Народні прикмети та повір'я:
- Якщо хмари високо і пливуть по небу швидко — значить, погода буде гарною.
- Якщо в березневу хуртовину сніг ляже на поля хвилями та буграми, це обіцяє гарний урожай овочів на городі та ярих хлібів
- Час вербі посріблитися
День ангела святкують:
Афанасій, Володимир, Іван
Народилися сьогодні:
1990 — Макс Барських, український співак, композитор і автор пісень
А також у цей день:
1618 — Німецький астроном Йоганн Кеплер сформулював свій третій закон руху планет
1952 — Лікарі Пенсільванського госпіталю у Філадельфії вперше застосували апарат "штучне серце". Протягом 80 хвилин він підтримував життя 41-річного Пітера Дьюрінга, поки бригада з 9 лікарів, 5 медсестер і 2 техніків, зупинивши роботу серця пацієнта, намагалася з'ясувати причини його недуги...