8 березня 2024 року: Феофілакта Сповідника — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна відмовляти в допомозі, якщо її попросять. Якщо хмари високо і пливуть по небу швидко — значить, погода буде гарною.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Феофілакта Сповідника. Феофілакт був вірним учнем Тарасія. Він із благословення патріарха вирушив у монастир на березі Чорного моря, де постійно молився і сповідував Боже Слово. За це отримав дар чудотворення. Пізніше був освячений у сан єпископа.

Також 8 березня — Міжнародний жіночий день.

Що не можна робити 8 березня:

відмовляти в допомозі

брати в борг гроші

їхати далеко від дому

продавати майно

Народні прикмети та повір'я:

Якщо хмари високо і пливуть по небу швидко — значить, погода буде гарною.

Якщо в березневу хуртовину сніг ляже на поля хвилями та буграми, це обіцяє гарний урожай овочів на городі та ярих хлібів

Час вербі посріблитися

День ангела святкують:

Афанасій, Володимир, Іван

Народилися сьогодні:

1990 — Макс Барських, український співак, композитор і автор пісень

А також у цей день:

1618 — Німецький астроном Йоганн Кеплер сформулював свій третій закон руху планет

1952 — Лікарі Пенсільванського госпіталю у Філадельфії вперше застосували апарат "штучне серце". Протягом 80 хвилин він підтримував життя 41-річного Пітера Дьюрінга, поки бригада з 9 лікарів, 5 медсестер і 2 техніків, зупинивши роботу серця пацієнта, намагалася з'ясувати причини його недуги...