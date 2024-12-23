23 грудня 2024 року: мученика Феодула — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також підшивати одяг.

Related video

Що сталося 23 грудня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Феодула, який у III столітті за свою віру зазнав страждань на острові Крит. Ще цього дня згадують преподобного Нифонта, який жив у V столітті і за допомогою сили своєї віри боровся з нечистою силою. Саме його і вважають захисником від лукавого.

Що не можна робити 23 грудня:

їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;

заплітати комусь коси;

підшивати одяг, укорочуючи його.

Народні повір'я та прикмети:

вітер — до гарного врожаю і дощового літа;

якщо кури поводяться неспокійно, очікуйте заметіль;

сніг і хуртовина — чекайте на холодний липень.

День ангела святкують:

Павло, Наум, Давид, Федул, Василь.

А також у цей день:

1846 рік — брати Джордж і Майкл Боїнги засновують компанію з випуску велосипедів, яка зараз займається авіабудуванням і авіаперевезеннями;

1947 рік — у Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн і Вільям Шоклі демонструють свій винахід — транзистор;

1954 рік — перша успішна пересадка нирки у світі, Рональд Херрік жертвує нирку своєму братові-близнюку Річарду;

1968 рік — американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стають першими людьми, які досягли орбіти Місяця.

Також Фокус писав церковний календар на грудень 2024 року