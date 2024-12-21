21 грудня 2024 року: святителя Петра — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна їсти м'ясо, рибу, яйця і молочні продукти, а також підглядати і підслуховувати.
Що сталося 21 грудня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять митрополита Київського і всієї Русі святителя Петра, який з'явився на світ у другій половині XIII століття. У 12 років він вступив до монастиря, де вивчав іконописання та Святе Письмо. Одна з ікон Петра є чудотворною — "Петрівська". Помер святитель 21 грудня 1326 року.
Що не можна робити 21 грудня:
- їсти м'ясо, рибу, яйця, молочні продукти;
- підглядати і підслуховувати;
- піднімати щось із землі.
Народні повір'я та прикмети:
- у лісі добре чути відлуння — чекайте сильних морозів;
- червоний світанок — буде заметіль;
- морозна погода, але снігу мало — влітку буде мало опадів;
- яка погода сьогодні, таким буде і вересень;
- багато снігу на землі — рік буде врожайним.
День ангела святкують:
Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Прокопій, Сергій, Уляна, Фемістоклей, Феофан, Філарет
Народилися в цей день:
1967 рік — Міхеїл Саакашвілі, грузинський і український політик, президент Грузії в 2004-2007 і 2008-2013 рр;
1977 рік — Емманюель Макрон, французький політик, 25-й президент Франції (з 2017).
А також у цей день:
1846 рік — шотландський хірург Роберт Лістон вперше в Європі застосовує анестезію під час хірургічної операції;
1898 рік — П'єр і Марія Кюрі відкривають радій;
1913 рік — у нью-йоркській газеті публікують перший в історії кросворд, який склав Артур Вінн;
1937 рік — у Голлівуді проходить прем'єра першого повнометражного мультфільму "Білосніжка і сім гномів".
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