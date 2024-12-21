21 декабря 2024 года: святителя Петра - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также подглядывать и подслушивать.
Что случилось 21 декабря?
Сегодня православная церковь почитает память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, который появился на свет во второй половине XIII века. В 12 лет он поступил в монастырь, где изучал иконописание и Священное Писание. Одна из икон Петра является чудотворной — "Петровская". Умер святитель 21 декабря 1326 года.
Что нельзя делать 21 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- подглядывать и подслушивать;
- поднимать что-то с земли.
Народные поверья и приметы:
- в лесу хорошо слышно эхо — ждите сильных морозов;
- красный рассвет — будет метель;
- морозная погода, но снега мало — летом будет мало осадков;
- какая погода сегодня, таким будет и сентябрь;
- много снега на земле — год будет урожайным.
День ангела празднуют:
Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокопий, Сергей, Ульяна, Фемистоклей, Феофан, Филарет
Родились в этот день:
1967 год — Михаил Саакашвили, грузинский и украинский политик, президент Грузии в 2004—2007 и 2008—2013 гг;
1977 год — Эмманюэль Макрон, французский политик, 25-й президент Франции (с 2017).
А также в этот день:
1846 год — шотландский хирург Роберт Листон впервые в Европе применяет анестезию во время хирургической операции;
1898 год — Пьер и Мария Кюри открывают радий;
1913 год — в нью-йоркской газете публикуют первый в истории кроссворд, который составил Артур Винн;
1937 год — в Голливуде проходит премьера первого полнометражного мультфильма "Белоснежка и семь гномов".
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