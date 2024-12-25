Традиції Різдва: як у родинах зірок святкують цей день

Різдво – це час теплих спогадів, родинних традицій та особливих моментів, які залишаються в серці назавжди. У кожній родині з часом закладаються свої ритуали. Які вони в родинах українських артистів, читайте в матеріалі.

Related video

Різдво – це не лише традиції та страви, але й миті, які залишаються в пам’яті на все життя. Кожна сім’я має свої унікальні історії та ритуали, які надають святу особливого змісту. Українські артисти поділилися з Фокусом своїми спогадами про це чарівне свято.

Sowa Фото: Прес-служба

Співачка SOWA розповіла про гру, яку вигадав її тато, яка закарбувалася в її пам'яті.

"Один із найяскравіших спогадів мого дитинства пов’язаний із грою, яку створив для нас із сестрою мій тато. Зазвичай на ялинку вішали цукерки, а ми змагалися, хто більше їх збере. Але тато вирішив зробити гру ще цікавішою! Він прикрашав ялинку грошима – від 5 до 100 гривень. Поки ми чекали в іншій кімнаті, тато розкладав "скарби", а потім ми вибігали та шукали їх. Це був не лише веселий конкурс, але й чудовий спосіб заробити трохи кишенькових грошей! Ця традиція створювала радісний настрій і незабутні моменти", — пригадала артистка.

Андрій Єдинак Фото: instagram.com/andriycol/

Трубач гурту "Давня Казка" Андрій Єдинак розповів, як у день Різдва йому доводилося ходити голодним аж поки не сяде перша зірка і вся родина не збереться за родинним столом.

"Різдвяна вечеря завжди була особливою у нашій родині. Цілий день ми нічого не їли, чекаючи першої зірки. Мама була незмінним "шеф-кухарем" свята, готуючи понад двадцять різних пісних страв, хоча традиція вимагала лише дванадцять. Кутя, приготовлена в старій макітрі, займала центральне місце на столі. Після появи зірки ми святково заходили до кімнати, виконуючи невеличкий ритуал: мама, як квочка, йшла попереду, а ми, "курчата", її супроводжували. Вечеря була магічною, а спогади про цю теплу атмосферу грітимуть мене завжди", — пригадав трубач.

Для співака Ігоря Целипа, співака, Різдво завжди було особливим святом. Це час, коли вся родина збирається разом, звучать колядки, а навколо панує радість і святкова атмосфера.

"На Різдво ми завжди ходили колядувати від хати до хати, а вдома вже чекала святкова вечеря від мами та бабусі. Обов’язково дванадцять страв, серед яких мої улюблені — кутя та бабусині вареники. Особливо люблю, коли вони маленькі, з тонким тістом і багатою начинкою. Її вареники з картоплею, вишнями та капустою — це щось неймовірне!" — поділився Ігор.

Не менш теплою традицією для нього стало щедрування. На другий Святий вечір він разом із хлопцями брав акордеон і йшов щедрувати до дівчат.

"Було весело й цікаво, ми зберігали дух свята та передавали його іншим", — згадав артист.

Окрім святкових вечерь і традицій, Ігор згадує, як на коляді заробив гроші на свій перший велосипед.

"Це були великі кошти на той час. Пам’ятаю, як зміг здійснити свою мрію — купив велосипед, а ще й залишилося на смаколики", — із теплом розповів він.

Стилістка Галина Денисюк також поділилася своїми теплими спогадами про свята:

"Для мене Різдво та Новий рік — це завжди про родину. Коли була дитиною, ми щороку купували живу ялинку й прикрашали її всією сім’єю. Це створювало особливу атмосферу єдності й тепла."

Сьогодні Галина намагається передати цю традицію своїй сім’ї: "Хочу, щоб мої діти відчули ту ж магію свят, яку колись створювали для мене батьки. Різдво — це про любов, близькість і моменти, які залишаються в пам’яті назавжди."

Олексій Ківінич Фото: volyn.tabloyid.com

Барабанщик гурту "Давня Казка" Олексій Ківінич розповів, як у різдвяні свята заробляв гроші.

"Моє дитинство наповнене радістю від колядування. Найбільше захоплення викликало відвідування незнайомих людей, особливо в селах, де атмосфера свята відчувалася сильніше. Одного року я навіть вирішив колядувати в кількох квартирах у місті – це була моя маленька різдвяна пригода, яку я згадую з усмішкою."

Олексій Ківінич Фото: instagram.com/serge_mnv/

Гітарист гурту "Давня Казка" Серж Мінаєв розповів, що у його родині традиційно робили власноруч ялинку.

"Найяскравіший спогад – це створення нашої сімейної ялинки з гілок. Ми ніколи не рубали дерев, а обирали гілки, які я приносив із лісопосадки. Процес був особливим ритуалом: холод, тиша лісу, пухнасті сосни – усе це створювало відчуття магії.

Удома я формував із гілок асиметричну, але для мене ідеальну ялинку. Ми прикрашали її старими іграшками – справжніми реліквіями. У світлі теплих гірлянд вона перетворювалася на казковий символ свята, який досі займає особливе місце в моєму серці", — поділився гітарист.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила живу ялинку на Різдво і була шокована тим, що в ній живе. На кадрах видно, як крихітні чорні комахи повзають по стовбуру дерева. Жінка, яка почала прибирання, зазначила, що в майбутньому планує використовувати тільки штучну ялинку.

Також стало відомо, що жінка розридалася на роботі, отримавши "найгірший подарунок у житті" від Таємного Санти. Її історія зібрала тисячі відгуків у соцмережах.