Традиции Рождества: как в семьях звезд празднуют этот день

Рождество — это время теплых воспоминаний, семейных традиций и особых моментов, которые остаются в сердце навсегда. В каждой семье со временем закладываются свои ритуалы. Какие они в семьях украинских артистов, читайте в материале.

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Рождество — это не только традиции и блюда, но и мгновения, которые остаются в памяти на всю жизнь. Каждая семья имеет свои уникальные истории и ритуалы, которые придают празднику особый смысл. Украинские артисты поделились с Фокусом своими воспоминаниями об этом волшебном празднике.

Сова Фото: Прес-служба

Певица SOWA рассказала об игре, которую придумал ее папа, которая запечатлелась в ее памяти.

"Одно из самых ярких воспоминаний моего детства связано с игрой, которую создал для нас с сестрой мой папа. Обычно на елку вешали конфеты, а мы соревновались, кто больше их соберет. Но папа решил сделать игру еще интереснее! Он украшал елку деньгами — от 5 до 100 гривен. Пока мы ждали в другой комнате, папа раскладывал "сокровища", а потом мы выбегали и искали их. Это был не только веселый конкурс, но и отличный способ заработать немного карманных денег! Эта традиция создавала радостное настроение и незабываемые моменты", — вспомнила артистка.

Андрей Единак Фото: instagram.com/andriycol/

Трубач группы "Давняя Сказка" Андрей Единак рассказал, как в день Рождества ему приходилось ходить голодным пока не сядет первая звезда и вся семья не соберется за семейным столом.

"Рождественский ужин всегда был особенным в нашей семье. Целый день мы ничего не ели, ожидая первой звезды. Мама была неизменным "шеф-поваром" праздника, готовя более двадцати различных постных блюд, хотя традиция требовала только двенадцать. Кутья, приготовленная в старой макитре, занимала центральное место на столе. После появления звезды мы празднично заходили в комнату, выполняя небольшой ритуал: мама, как наседка, шла впереди, а мы, "цыплята", ее сопровождали. Ужин был магическим, а воспоминания об этой теплой атмосфере будут греть меня всегда", — вспомнил трубач.

Игорь Целип Фото: Пресслужба

Для певца Игоря Целипа, певца, Рождество всегда было особенным праздником. Это время, когда вся семья собирается вместе, звучат колядки, а вокруг царит радость и праздничная атмосфера.

"На Рождество мы всегда ходили колядовать от дома к дому, а дома уже ждал праздничный ужин от мамы и бабушки. Обязательно двенадцать блюд, среди которых мои любимые — кутья и бабушкины вареники. Особенно люблю, когда они маленькие, с тонким тестом и богатой начинкой. Ее вареники с картофелем, вишнями и капустой — это что-то невероятное!" — поделился Игорь.

Не менее теплой традицией для него стало щедрование. На второй Святой вечер он вместе с ребятами брал аккордеон и шел щедровать к девушкам.

"Было весело и интересно, мы сохраняли дух праздника и передавали его другим", — вспомнил артист.

Кроме праздничных ужинов и традиций, Игорь вспоминает, как на коляде заработал деньги на свой первый велосипед.

"Это были большие средства на то время. Помню, как смог осуществить свою мечту — купил велосипед, а еще и осталось на вкусности", — с теплом рассказал он.

Галина Денисюк Фото: Пресслужба

Стилист Галина Денисюк также поделилась своими теплыми воспоминаниями о праздниках:

"Для меня Рождество и Новый год — это всегда о семье. Когда была ребенком, мы каждый год покупали живую елку и украшали ее всей семьей. Это создавало особую атмосферу единства и тепла."

Сегодня Галина пытается передать эту традицию своей семье: "Хочу, чтобы мои дети почувствовали ту же магию праздников, которую когда-то создавали для меня родители. Рождество — это про любовь, близость и моменты, которые остаются в памяти навсегда."

Алексей Кивинич Фото: volyn.tabloyid.com

Барабанщик группы "Давня Сказка" Алексей Кивинич рассказал, как в рождественские праздники зарабатывал деньги.

"Мое детство наполнено радостью от колядования. Наибольший восторг вызывало посещение незнакомых людей, особенно в селах, где атмосфера праздника ощущалась сильнее. Однажды я даже решил колядовать в нескольких квартирах в городе — это было мое маленькое рождественское приключение, которое я вспоминаю с улыбкой."

Алексей Кивинич Фото: instagram.com/serge_mnv/

Гитарист группы "Давняя Сказка" Серж Минаев рассказал, что в его семье традиционно делали собственноручно елку.

"Самое яркое воспоминание — это создание нашей семейной елки из веток. Мы никогда не рубили деревьев, а выбирали ветки, которые я приносил из лесопосадки. Процесс был особым ритуалом: холод, тишина леса, пушистые сосны — все это создавало ощущение магии.

Дома я формировал из веток асимметричную, но для меня идеальную елку. Мы украшали ее старыми игрушками — настоящими реликвиями. В свете теплых гирлянд она превращалась в сказочный символ праздника, который до сих пор занимает особое место в моем сердце", — поделился гитарист.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила живую елку на Рождество и была шокирована тем, что в ней живет. На кадрах видно, как крошечные черные насекомые ползают по стволу дерева. Женщина, которая начала уборку, отметила, что в будущем планирует использовать только искусственную елку.

Также стало известно, что женщина разрыдалась на работе, получив "худший подарок в жизни" от Тайного Санты. Ее история собрала тысячи отзывов в соцсетях.