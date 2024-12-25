25 грудня 2024 року: Різдво Христове — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна з'ясовувати стосунки, ображатися і сваритися з ким-небудь.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква відзначає одне з найважливіших і найбільших церковних свят — Різдво Христове. Воно знаменує народження Ісуса Христа, Спасителя, у Віфлеємі понад дві тисячі років тому. Історія Різдва описана в Євангеліях від Матвія та Луки, і її символіка має глибоке духовне значення.

Події, пов'язані з Різдвом, відбувалися за часів правління римського імператора Августа, який видав указ про проведення перепису населення. Згідно з переказами, Діва Марія та Йосип вирушили до Вифлеєма, але через велику кількість мандрівників вони не змогли знайти місця для ночівлі і зупинилися в печері, що використовувалася як стійло для худоби. Саме там народився Ісус Христос.

Народження Христа супроводжувалося безліччю символічних подій. Вифлеємська зірка вказала шлях східним мудрецям, волхвам, які прийшли вклонитися новонародженому і принесли дари: золото як символ царської влади, ладан як знак божественності і смирну як ознаку страждань. Пастухи, які перебували неподалік, першими почули благу звістку від ангелів і прийшли висловити свою повагу.

Що не можна робити 25 грудня:

сваритися з ким-небудь;

займатися роботою по дому;

виносити сміття;

ходити на полювання;

фарбувати і стригти волосся;

ставити на стіл порожні тарілки.

Народні прикмети та повір'я:

якщо на Різдво вдарить мороз — буде холодно на Водохреще;

багато снігу — буде сприятливий рік;

ясне небо — до міцних морозів;

якщо день теплий — чекайте на холодну весну.

День ангела святкують:

Леонід, Марія, Валтасар, Мельхіор, Гаспар.

Народилися в цей день:

1971 рік — Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади з 2015 р.

Також цього дня:

336 рік — у Римі відбувається перше документально підтверджене святкування Різдва;

1741 рік — Андерс Цельсій, шведський астроном і математик винаходить шкалу вимірювання температури;

1923 рік — уперше на новорічній ялинці в Білому домі (Вашингтон) засвічують електричну гірлянду.

Також Фокус писав про таємниці святкування Різдва в Україні