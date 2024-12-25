25 декабря 2024 года: Рождество Христово - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя выяснять отношения, обижаться и ссорится с кем-либо.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь отмечает один из самых важных и больших церковных праздников — Рождество Христово. Оно знаменует рождение Иисуса Христа, Спасителя, в Вифлееме более двух тысяч лет назад. История Рождества описана в Евангелиях от Матфея и Луки, и ее символика имеет глубокое духовное значение.

События, связанные с Рождеством, происходили во времена правления римского императора Августа, который издал указ о проведении переписи населения. Согласно преданию, Дева Мария и Иосиф отправились в Вифлеем, но из-за большого числа путешественников они не смогли найти места для ночлега и остановились в пещере, использовавшейся как стойло для скота. Именно там родился Иисус Христос.

Рождение Христа сопровождалось множеством символичных событий. Вифлеемская звезда указала путь восточным мудрецам, волхвам, которые пришли поклониться новорожденному и принесли дары: золото как символ царской власти, ладан как знак божественности и смирну как предзнаменование страданий. Пастухи, находившиеся неподалеку, первыми услышали благую весть от ангелов и пришли выразить свое почтение.

Что нельзя делать 25 декабря:

ссориться с кем-либо;

заниматься работой по дому;

выносить мусор;

ходить на охоту;

красить и стричь волосы;

ставить на стол пустые тарелки.

Народные приметы и поверья:

если на Рождество ударит мороз — будет холодно на Крещение;

много снега — будет благоприятный год;

ясное небо — к крепким морозам;

если день теплый — ждите холодную весну.

День ангела празднуют:

Леонид, Мария, Валтасар, Мельхиор, Гаспар.

Родились в этот день:

1971 год — Джастин Трюдо, премьер-министр Канады с 2015 г.

Также в этот день:

336 год – в Риме происходит первое документально подтвержденное празднование Рождества;

1741 год — Андерс Цельсий, шведский астроном и математик изобретает шкалу измерения температуры;

1923 год — впервые на новогодней елке в Белом доме (Вашингтон) засвечивают электрическую гирлянду.

Также Фокус писал про тайны празднования Рождества в Украине