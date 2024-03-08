Тепер офіційно: дружина Володимира Остапчука показала фото шлюбної церемонії

Раніше Володимир Остапчук та його дівчина Катерина Полтавська не приховували того, що між ними — близькі стосунки. Але офіційно своє одруження пара не підтверджувала і відповідні знімки в соціальні мережі не викладала.

Шоумен Володимир Остапчук одружився зі своєю обраницею — 23-річною Катериною Полтавською. Фотознімки, які стосуються шлюбної церемонії, дівчина розмістила в сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На першому знімку, який опублікувала Катерина, в кадр потрапили чоловіча і жіноча руки з обручками. Це фото дівчина залишила без підпису, забезпечивши його тільки усміхненим смайликом.

Володимир Остапчук одружився втретє

На другому фото Катерина показала весільний букет і записку до нього, в якій значилося "Будьте дуже щасливі" Щиро вітаю". Цьому знімку дівчина дала "розшифровку".

"Чуток було багато, як і різних варіантів коли, де і як. Але, думаю, що можна підтвердити. Я Остапчук Катерина. Це було спонтанно, ніхто не знав. Навіть батьки. Знайомі та друзі дізналися сьогодні. Весілля покажу, коли буде", — уточнила вона.

Журналістка Катерина Полтавська повідомила, що взяла прізвище чоловіка — Остапчук

Про новий роман телеведучого Остапчука стало відомо ще в грудні. Зокрема, Катерина розповіла, що її перший поцілунок був з Остапчуком і повідомила, що вони вже познайомилися з батьками одне одного. Уже у квітні 2023 року телеведучий Володимир Остапчук офіційно підтвердив стосунки з журналісткою та блогеркою Катериною Полтавською.

Раніше він уже був одружений двічі. Його першою дружиною була Олена Войченко. Пара жила у шлюбі 13 років, у них двоє спільних дітей. Олена — педагог-філолог і працює в міжнародній компанії.

Що відомо про Катерину Остапчук (Полтавську)

Катерина Полтавська народилася 24 червня 2000 року. Здобула освіту журналіста. Раніше Катерина працювала project-менеджером і була SMM-менеджером у салоні краси PIED-DE-POULE. Крім того, вона — власниця салону лазерної епіляції "Bizu, Kati". Полтавська стала третьою дружиною Володимира Остапчука.

Володимир і Катерина раніше не приховували, що у них близькі стосунки Фото: vova_ostapchuk/ Instagram Володимир і Катерина раніше не приховували, що у них близькі стосунки Фото: vova_ostapchuk/ Instagram

Нагадаємо, у липні Володимир Остапчук розповів про знайомство з третьою дружиною. За його словами, знайомство відбулося в інтернеті, зокрема, після того, як сторінку телеведучого в Instagram заблокували.