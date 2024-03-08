Помер Акіра Торіяма, автор однієї з найвідоміших у світі манги Dragon Ball

Акіра помер ще 1 березня, але його сім'я повідомила про його смерть тільки після похорону.

Помер Акіра Торіяма — автор манги Dragon Ball і дизайнер персонажів серії Dragon Quest. Причиною смерті художника стала гостра субдуральна гематома. Торіяма також працював над відеоіграми. Він був дизайнером персонажів серії Dragon Quest і Chrono Trigger. Про це пише Daily Mail.

Сумну новину про смерть творця повідомила студія Dragon Ball. Торіяма помер 1 березня від захворювання, званого гострою субдуральною гематомою. Шанувальники в соцмережах почали віддавати шану Торіямі.

У студії заявили, що вони "глибоко шкодують" і зазначили, що в Торіями "все ще є кілька робіт у процесі створення" і їм "належить досягти ще багатьох цілей". Торіяма працював над дизайном персонажів аніме Dragon Ball Daima, яке розпочнеться восени 2024-го.

Акіра Торіяма та його твір

У заяві додано: "Однак він залишив цьому світу безліч манг і творів мистецтва. Ми сподіваємося, що унікальний світ творчості Акіри Торіями ще довго буде захоплювати шанувальників".

Комікс Dragon Ball, який перекладають, як "Перли дракона", або "Драконячі перли", вийшов 1984 року і мав величезний успіх завдяки додатковим фільмам, іграм та мультфільмам.

Також на студії зазначили, що похорон художника був закритим. На ньому були присутні тільки члени його сім'ї. Фанатів попросили утриматися від відвідування похорону, надсилання квітів, подарунків або будь-яких інших підношень.

Жодного рішення щодо "пам'ятних зборів" у пам'ять Торіями ухвалено не було, заявили в студії, додавши, що нададуть додаткову інформацію, коли вона буде доступна.

"Ми, як завжди, глибоко дякуємо вам за ваше розуміння і підтримку", — резюмували представники студії у своїй заяві.

Акіра Торіяма за роботою

Сюжет манги Dragon Ball заснований на одному з чотирьох класичних китайських романів, "Подорож на Захід". Головний герой твору, Сон Гоку, навчається бойових мистецтв і вивчає світ у пошуках семи містичних предметів, які відомі як "перли дракона", які, за легендою, виконують будь-яке бажання.

Сон Гоку також захищає своїх рідних, батьківщину і друзів від усіляких ворогів, зокрема й від інопланетян Сайян.

У франшизі, натхненній бойовими мистецтвами, також представлено популярних персонажів, як-от Пікколо, Бульма і Кріллін.

Трейлер аніме Dragon Ball DAIMA

Акіра Торіяма народився 5 квітня 1955 року в Нагої, Японія, і почав свою кар'єру, публікуючи свої роботи в журналі Weekly Shōnen Magazine видавництва Kodansha.

Уперше мангу Dragon Ball він почав публікувати 1978 року разом із мангою під назвою "Острів чудес", що ґрунтується на історії колишнього пілота-камікадзе часів Другої світової війни, який застряг у місці під назвою "Острів чудес". Наступного року він випустив продовження під назвою Wonder Island 2.

Торіяма домігся раннього успіху з мангою "Доктор Сламп", яку Weekly Shōnen Jump випускав у 1980-1984 роках.

Дія "Доктора Слампа" відбувається в локації під назвою "Село пінгвінів", де основна увага приділяється жінці-роботу та її авторці. Манга була продана накладом понад 35 мільйонів копій, і в період з 1981 до 1986 року була адаптована в мультсеріал від Toei Animation.

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