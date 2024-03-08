Мільйонер і скандаліст: що відомо про дядька Кейт Міддлтон, якого ловили з кокаїном

Мільйонер Гері Голдсміт — брат матері принцеси Уельської. І його життя — це справжній пригодницький роман.

Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма, не була помічена ні в чому компрометуючому, але зате в її родині є той, хто може "похвалитися" просто неймовірною кількістю скандалів. Мільйонер Гері Голдсміт — брат її матері, Керол Міддлтон. Він влаштовував вечірки з наркотиками і був засуджений за напад на свою дружину. Про це пише Daily Mail.

Дядько Гері, як його називають у сім'ї, був присутній на весіллі Вільяма і Кейт у Лондоні 2011 року, а потім за шість років по тому — на весіллі сестри Кейт Піппи Міддлтон і Джеймса Метьюза в Беркширі.

Нині він знову з'явиться на перших шпальтах таблоїдів, адже напередодні ввечері він приєднався до реаліті-шоу Celebrity Big Brother .

Поява 58-річного "дядька Гері" в реаліті-шоу викличе головний біль у членів королівської сім'ї на тлі спекуляцій щодо здоров'я Кейт, яка відновлюється після операції на черевній порожнині.

Голдсміта, який заробив гроші на підборі персоналу і чиї статки колись становили 30 мільйонів фунтів стерлінгів, в останні роки, як вважають, тримали на відстані витягнутої руки. І це незважаючи на те, що він був присутній на весіллях своїх племінниць.

Гері Голдсміт із донькою Талулою на весіллі Кейт Фото: Getty

Голдсміт регулярно висловлюється на підтримку Кейт, яка, як вважають, називає його "дядьком Джі", і раніше говорила, що він "найбільш вражаюча людина, яку я коли-небудь зустрічала".

Але королівські експерти побоюються, що його участь у шоу ITV — це "останнє, що їй потрібно", і кажуть, що сім'я Міддлтон сподівається, що він не буде занадто відвертим.

Гері Голдсміт і Шерон Осборн на шоу

Гері Голдсміт був заарештований у 2017 році після того, як напав на свою четверту дружину Джулі-Енн біля їхнього лондонського будинку. Голдсміт збив її з ніг після того, як вона звинуватила його у вживанні наркотиків під час п'яної бійки.

Гері Голдсміт Фото: Gary Goldsmith/Twitter

Пізніше він визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення в нападі шляхом побиття, його оштрафували на 5000 фунтів стерлінгів і засудили до 12-місячного громадського покарання з 20 сеансами реабілітації.

А 2009 року папараці нині неіснуючої газети News Of The World сфотографував його з кокаїном на його віллі на Ібіці, Maison de Bang Bang (грубий французький сленг, що означає "Будинок сексу"). Гері пропонував наркотики репортеру під прикриттям, але заперечував, що вживав їх сам.

Примітно, але Кейт Міддлтон і принц Вільям зупинялися на цій віллі 2006 року.

Гері також жартував, що щойно Вільям і Кейт одружаться, він отримає доступ до Букінгемського палацу, сказавши: "У мене там є свої кімнати, крило Голдсміт. Я збираюся стати герцогом".

Але хоча на той час цей інцидент викликав серйозне збентеження у королівської сім'ї, Голдсміт пізніше розповів газеті Mail, що йому подзвонила його сестра і насварила за поведінку.

"Людям подобається думати, що я паршива вівця, поганий хлопчик. Але я насправді не такий. У мене бували моменти — я не зовсім невинний — але я люблю свою сім'ю. У мене добре серце, і я дбаю про людей. Ми ніколи не сварилися", — говорив Гері журналістам.

Говорячи про свою участь у реаліті-шоу, Голдсміт сказав, що йому буде важко жити з "грубими, нечутливими або ницими людьми", але він заявив, що в нього багато терпіння, є почуття гумору і беруші.

Він додав, що буде на шоу "найкращою версією себе".

А свою знамениту племінницю Голдсміт описав як "люблячу матір".

Він сказав, що Кейт Міддлтон красива і в неї "прекрасна душа". І він критикував принца Гаррі та Меган Маркл, заявляючи, що вони намагаються "заново винайти історію".

Нагадаємо, Кейт госпіталізували в лондонську клініку на планову операцію 16 січня, а Кейт покинула лікарню 29 січня — майже через два тижні. 42-річна принцеса Уельська повернулася в котедж Adelaide у Віндзорі, щоб возз'єднатися зі своїми трьома дітьми, і поки залишається там. До своїх обов'язків вона повернеться не раніше Великодня.