Ребел Вілсон вийшла на публіку з нареченою (фото)

Вілсон та Агрума заручені з лютого 2023 року. Вони виховують маленьку доньку, яку народила сурогатна мати.

Австралійська акторка Ребел Вілсон приєдналася до своєї нареченої Рамони Агруми на вечері The Hallman перед врученням премії "Оскар" у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану була в розкішному чорному комбінезоні, який підкреслював її форми. Ребел доповнила образ кремовим блейзером, який вона накинула на плечі, і носила розшиту бісером сумку Valentino.

Тим часом Агрума, яка оголосила про заручини з акторкою у лютому 2023 року, привернула увагу в яскравій синій сукні.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума Фото: Getty Images

Образ демонстрував морський принт. Рамона додала до луку яскраво-червону шкіряну сумочку.

Це сталося після того, як Ребел назвала свою наречену та їхню дочку, 15-місячну Ройс, "найкращим подарунком за всю історію", коли вона святкувала свій 44-й день народження.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума з друзями Фото: Getty Images

Зірка комедійних картин написала: "З 44-м днем народження! Я отримала найкращий подарунок – здорову дитину, здорові стосунки та кар’єру, яка постійно кидає мені виклик (постановка нового фільму, написання книги, продюсування та акторська робота), а також стільки чудових друзів і шанувальників, які надихають мене продовжувати! Люблю вас усіх".

Ребел Вілсон

Нагадаємо, Ребел Вілсон показала, як вони з Рамоною Агрумою обирали обручки.

Також Фокус писав про появу Ребел Вілсон та Рамони Агруми на заході в Каннах.