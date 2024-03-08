5 моделей жіночих пальто, які вже не актуальні для весни 2024 (фото)

Пальто — це популярний варіант верхнього одягу на весну-осінь. Більшість жінок надають перевагу саме цим моделям верхнього одягу, адже вони зручні, легкі і пасують майже під все. Їх простіше стилізувати і вони виглядають елегантніше ніж звичайна куртка.

Саме тому Фокус вирішив підготувати підбірку антитрендових моделей сезону весна 2024, які більше не в моді.

Фото: https://www.instagram.com/prohorova_mariy/

Пальто на змійці

Декілька сезонів тому досить популярними серед жінок були укорочені пальта на змійці. Цей варіант вважався стильним та молодіжним. Однак вже сьогодні цей варіант стилізації верхнього одягу не актуальний.

Фото: https://www.instagram.com/prohorova_mariy/

Пальто з капюшоном

Пальто з капюшоном були трендом багатьох років, але особливо популярними вони стали у моді 2000-х років. Також, цей елемент одягу був дуже популярним в ретро-стилі 80-х років. Однак у 2024 році про нього краще забути.

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Фото: https://www.instagram.com/prohorova_mariy/

Пальто з хутряним коміром

Пальто з хутряним коміром стало трендом ще у 1940-50-х роках і періодично продовжує бути популярним до сьогоднішнього дня. Вважалося, що такий варіант пальто з хутром додає шику і елегантності до образу. Однак, стилісти радять у 2024 році сховати цей варіант в шафу як найдалі, для інших часів.

Фото: https://www.instagram.com/prohorova_mariy/

Пальто довжиною до коліна

Пальто довжиною до коліна є класичним елементом гардероба, який може бути модним у будь-який рік. Востаннє цей тренд отримав широке визнання у 1960-х та 1970-х роках, а також у останні роки. Однак, все ж стилісти радять підбирати довжину пальто під ваш силует, якщо ви маєте низький зріст, краще обрати пальто вище коліна, або трішки нижче, для високого зросту підійде пальто нижче коліна, або пальто максі. Про пальто до коліна краще в цьому сезоні не згадувати.

Фото: https://www.instagram.com/prohorova_mariy/

Пальто зі вставками з еко-шкіри

Пальто зі вставками з еко-шкіри стали популярними в модній індустрії в останні кілька років. Однак зараз цей варіант верхнього одягу вже не актуальний. Стилісти радять прибрати цей варіант якнайдалі та обрати більш актуальну та універсальну модель.

Нагадаємо, раніше ми писали, які речі у базовому гардеробі будуть в тренді весною 2024. Крім цього, Фокус писав, який весняний одяг буде в тренді у 2024 році.