Молодик у Рибах 10 березня 2024 року: що не можна робити

Завтра, 10 березня, відбудеться перший весняний Молодик у знаку Риб. Він знаменує час для планування і закладання намірів.

Період Молодика може сильно вплинути на емоційний стан, є ризик потрапити в складні й заплутані ситуації, варто бути обережнішими. Астрологиня Анжела Перл розповіла, коли настане перший весняний Молодик цього року і що не можна робити під час цієї фази Місяця.

Коли настане перший весняний Весняний Молодик цього року?

Перший весняний Молодик цього року відбудеться завтра об 11:00 за київським часом. Але вплив цього явища ми можемо відчувати за 3 дні до і 3 дні після.

Березневий Молодик відбудеться в знаку Риб. Це знак творчості, сентиментальності, мрій, інтуїції, емоційної глибини. Молодик у цьому знаку зачіпає тонкі струни людської душі і занурює у спогади. Риби — знак, що завершує Зодіакальне коло, багатьом людям доведеться підвести риску, закрити деякі глави життя, перш ніж перейти на новий етап. Настав час залишити позаду власні страхи, знайти сили і мужність для нового початку. Це гарний час, щоб пробачити тих, хто образив нас, попросити вибачення або пробачити себе за минулі помилки.

Період Молодика найсприятливіший для планування майбутнього.

Що можна робити під час Молодика:

прощати своїх кривдників;

підбивати підсумки;

планувати найближче майбутнє;

вирішувати фінансові питання, роздавати борги;

займатися творчістю;

займатися благодійністю;

фізичні навантаження;

займатися йогою і медитаціями;

робити чек ап організму;

займатися домашніми та побутовими справами.

Що не можна робити в Молодик:

починати нові важливі справи (тільки планувати);

подорожувати, особливо далеко;

робити уколи краси та пластичні операції;

вживати алкоголь і жирну їжу;

здійснювати великі покупки (нерухомість, акції).

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