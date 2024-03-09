Не гірше за професійну хімію: як очистити ванну від жовтизни домашніми засобами

Якщо будете використовувати лимонну кислоту, не забудьте захистити шкіру рук рукавичками. Лимонна кислота — їдкий засіб, який може стати причиною серйозного подразнення.

Ванна кімната для багатьох — місце релаксу та відпочинку, тому так приємно, коли все там виблискує чистотою. Та й узагалі — гігієна наше все. Однак навіть за регулярного прибирання у ванній може утворюватися жовтий наліт, що відбувається через високий вміст мінеральних домішок у воді. І що вона жорсткіша, то швидше наша ванна стає неохайною. Однак спеціальна побутова хімія часом і не під рукою, і досить дорога. Тому пропонуємо вам звернути увагу на підручні засоби, використанням яких з нами поділилися фахівці клінінгової компанії comfort.house.

Перекис водню і харчова сода

Такий розчин позбавляється жовтих плям анітрохи не гірше за професійну побутову хімію. Діяти слід так:

змішайте порошок соди з перекисом у співвідношенні 2 до 1;

нанесіть отриману густу кашку на забруднення;

почекайте 1 годину (залишати засіб на довший час немає необхідності, оскільки сполука починає діяти відразу);

ретельно потріть усі плями жорсткою губкою;

за необхідності повторіть процедуру, якщо наліт іржі застарілий, а його шар дуже товстий.

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Лимонна кислота

Вона активно використовується не тільки в кулінарії, а й для чищення сантехніки. З її допомогою можна відмити навіть застарілий вапняний наліт і плями від іржі. Щоб очистити ванну від жовтизни в домашніх умовах лимонною кислотою, дотримуйтесь нескладної покрокової інструкції:

розчиніть в одній склянці води приблизно 25 г засобу;

локально нанесіть отриманий розчин на жовті плями за допомогою губки;

почекайте 30 хвилин;

повторіть обробку ще кілька разів, якщо це необхідно.

Фото: unsplash.com

Не забудьте захистити шкіру рук рукавичками. Лимонна кислота — їдкий засіб, який може стати причиною серйозного подразнення.

Господарське мило і сода

Цей метод актуальний, коли плями ще не старі й не мають насиченого відтінку:

подрібніть за допомогою терки господарське мило і додайте трохи теплої води;

всипте туди харчову соду;

нанесіть отриманий засіб губкою на проблемні ділянки ванни і ретельно потріть;

залиште розчин на плямах приблизно на 30-60 хвилин;

ще раз потріть забруднення губкою і змийте проточною водою.

Фото: unsplash.com

Щоб оптимізувати процес чищення, заздалегідь приготуйте мильно-содовий розчин у великій ємності. Зберігати його слід у щільно закритій банці.

Нашатирний спирт і перекис водню

З'єднання цих компонентів дасть змогу очистити ванну від застарілої жовтизни:

змішайте речовини (на 1 частку перекису потрібно 2 частини нашатирю);

нанесіть отриманий розчин на жовті плями;

залиште засіб на 15-20 хвилин;

ретельно протріть ванну щільною тканинною серветкою або жорсткою губкою;

за необхідності повторіть цю процедуру (якщо плями виявилися дуже старими і в'їдливими).

Фото: pexels.com

Оцтова кислота

Вам знадобиться 9% розчин. Якщо жовтизна з'явилася нещодавно, можна скористатися і слабшою концентрацією оцту. Прибирання проводять таким чином:

змочіть в оцті тканинну серветку, яка за розміром приблизно відповідає плямі;

помістіть її на забруднену ділянку;

почекайте 1-2 години (жовтизна за цей час має практично повністю знебарвитися);

не давайте серветці висохнути й іноді додатково змочуйте її оцтом.

Фото: unsplash.com

Якщо пожовкла вся ванна повністю, налийте в неї теплу воду і додайте 1-2 літри оцтової кислоти. Потримайте розчин 10-12 годин, а потім злийте і ретельно змийте залишки.

Особливості очищення ванних із різних матеріалів

Ретельність і періодичність чищення ванни багато в чому залежить від того, з якого матеріалу вона виготовлена. Деякі моделі потребують особливо дбайливого догляду, інші ж відновлюють первинний зовнішній вигляд виключно за умови використання серйозних абразивів. Щоб зрозуміти, чим очистити жовтизну у ванній, радимо попередньо дізнатися, з чого її зробили.

Чавун

Її можна мити раз на тиждень. Використовуйте спеціальний гелеподібний засіб для чищення або звичайне господарське мило. Допускається застосування слабких кислот на кшталт лимонної або оцтової. А ось від абразивних складів, жорстких металевих щіток і губок, хлору і бензину варто відмовитися.

Акрил

Потребує догляду приблизно раз на 10-14 днів. Проводити генеральне чищення частіше не варто, оскільки виникає ризик пошкодження поверхні. Використовуйте засоби, що мають текстуру піни або гелю. І обов'язково переконайтеся, що виробник допускає їх використання в догляді за сантехнікою з акрилу.

Сталь

Якщо ви не знаєте, чим очистити ванну від жовтизни в домашніх умовах, але впевнені, що вона виготовлена зі сталі, використовуйте тільки інвентар, що має м'яку текстуру, наприклад, тканинні серветки, ганчір'ячко і не дуже жорсткі губки. Як мийний засіб допускаються:

слабкі кислоти,

харчова сода,

перекис водню,

нашатирний спирт.

З покриттям з емалі

Воно потребує більш частого догляду — приблизно раз на тиждень. Найкраще скористатися м'якими губками і тканинними серветками. Від засобів для чищення, до складу яких входить хлор і сильні кислоти, слід відмовитися. Добре підійдуть м'які гелі, піни та кремоподібні продукти. Емаль також погано переносить грубі абразиви. Ще дозволено використовувати:

харчову або кальциновану соду;

перекис водню;

лимонну, оцтову або щавлеву кислоти.

Фото: unsplash.com

Маленькі поради

Щоб ванна якомога довше зберігала свою білизну фахівці рекомендують:

після кожного використання бажано обполіскувати її теплою водою, а потім насухо протирати тканинною серветкою або ганчіркою;

не ставте на бортики ванни флакони і банки з металу, оскільки після них можуть залишитися жовті та іржаві сліди;

підтримуйте змішувач у справному стані, щоб через регулярні краплі не утворювалися некрасиві плями-потьоки.

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