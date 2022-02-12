Велике прибирання. Чому порядок у домі — найкращий подарунок на день святого Валентина

Уже кілька тижнів на глядачів, слухачів і читачів усіх типів медіа ллється бурхливий потік реклами "кращих проявів кохання". Настає зоряний час продавців парфумів, прикрас, м'яких іграшок та інших товарів, які не є першою необхідністю — усього, що може бути подарунком до Дня святого Валентина.

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У XXI столітті масова культура фактично перетворила романтичне кохання на нову релігію. Вона має свої ритуали — дії, які люди роблять лише тому, що це вважається романтичним. Є служителі культу-різноманітні "гуру любові", які роздають поради про те, як досягти щастя. Є вівтарі, розташовані переважно в зонах роздрібної торгівлі, у закладах громадського харчування і курортних готелях. Є жертовні ягнята — це, власне, наші гаманці.

Іронія в тому, що замість радостей, які обіцяють рекламу, покупка роздрібних "прояв любові" нерідко приносить розчарування.

Психотерапевтка Олена Рихальська одного разу зізналася мені, що після 14 лютого вона завжди має багато клієнтів. Здебільшого це жінки, незадоволені тим, як минув день Валентина. Хтось розраховував на цінний подарунок, а отримав щось скромніше. Хтось саме цього дня чекав на зізнання або навіть пропозицію руки та серця, а партнер покликав на вечерю в ресторані або подарував квитки на концерт. І це відбувається на тлі нескінченного змагання успіхів у соціальних мережах.

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Полюби себе такою, яка ти є. Чому не обов'язково бути ідеальною

Безліч блогерів пропонують своїм підписникам зображення ідеального життя, зокрема ідеального кохання. Те, що особливо охочими до таких "картинок" виявилися саме жінки, аж ніяк не випадковість.

У постпатріархальному світі дівчинці з дитинства пояснюють, що вона має бути красивою, лагідною, має подобатися. Вона виростає на фільмах і книгах, де цінність жінки вимірюється здатністю викликати почуття у чоловіків.

Виходить, відповідь на запитання: "Чого ти варта?" — рівна тому, як сильно тебе люблять. Але як це визначити? Ось тут і розпочинається маркетинг потенційних подарунків.

Утім, хто сказав, що прояв любові обов'язково має бути чимось, що придбано за гроші?

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Ще три роки тому соціологи, які вивчають динаміку та закономірності подружнього життя в різних країнах, дійшли цікавого висновку. Для жінок одним із найпереконливіших доказів чоловічого кохання є готовність виконувати домашню роботу.

Японська газета Nikkei проаналізувала дані Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за 2019 р. та виявила кореляцію між рівнем народжуваності в країні та типовою для неї схемою розподілу побутових обов'язків.

У Японії, яка страждає на демографічну кризу, жінки витрачають на домашню роботу і догляд за дітьми на 4,76 годин на день більше, ніж чоловіки.

У Франції, Швеції та Норвегії, де рівний розподіл домашньої праці та батьківських обов'язків вважають нормою, ОЕСР констатує підвищення показників народжуваності.

Соціологи та соціальні психологи, які аналізували цифри на замовлення Nikkei, вважають, що жінки почуваються більш захищеними та впевненими у своїх партнерах за умов рівного розподілу обов'язків.

Схоже, ця закономірність діє, незважаючи на різницю у ментальності та культурних константах. Якщо вона актуальна для Японії, Франції та скандинавських країн, то може спрацювати і в Україні. Спробуйте цього року влаштувати велике прибирання до дня Валентина. Чим не альтернатива парфумам, валентинкам і сувенірним дрібницям.