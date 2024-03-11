Мстислав Чернов поспілкувався з Кілліаном Мерфі після вручення "Оскара 2024"

Український режисер та ірландський актор уже позували разом на премії BAFTA. А тепер обійнялися і поспілкувалися вже отримавши статуетки "Оскар".

Український режисер Мстислав Чернов і зірка "Оппенгеймера" Кілліан Мерфі щиро привітали один одного з тріумфом на 96-й церемонії вручення кінопремії "Оскар". Відео з'явилося на сайті Variety.

На жаль, неясно, про що говорили Кілліан і Мстислав на Governors Ball. Але це вже була їхня не перша зустріч. Чернов і Мерфі раніше спілкувалися і позували на кінопремії BAFTA.

Тепер Мережу облетіли фото і відео з афтерпаті Оскара-2024, де режисер документальної стрічки "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов щиро обіймається із зіркою фільму "Оппенгеймер" Кілліаном Мерфі.

Зустріч Мстислава Чернова та Кілліана Мерфі

У ролику видно, як вони вітають одне одного з тріумфом: Мстислав Кілліана з перемогою в номінації "Найкращий актор", а Мерфі — Чернова з перемогою в категорії "Найкращий документальний фільм".

Крім того, Чернову вдалося поспілкуватися і з режисером біографічної драми "Оппенгеймер" Крістофером Ноланом, який отримав одразу дві статуетки "Оскара" — як найкращий режисер і за найкращий фільм.

У 2024 році Україна вперше в сучасній історії отримала статуетку "Оскар". У своїй промові Мстислав Чернов сказав, що він, імовірно, буде першим режисером на цій сцені, який скаже, що не хотів би робити цей фільм, нагадавши про жахливі події, про які оповідає картина.

Виступ Мстислава Чернова

"Я хотів би поміняти це на те, щоб Росія не нападала на наші міста. Я віддав би це, щоб Росія не вбивала десятки тисяч українців, щоб вони звільнили всіх полонених. Я не можу змінити історію і минуле, але ми всі разом можемо зробити так, щоб історію виправити, і щоб правда перемогла, і щоб люди з Маріуполя і всі, хто віддали життя, щоб їх ніколи не забули, тому що кіно формує спогади, спогади формують історію. Дякую всім. Слава Україні!", — сказав Мстислав Чернов.

Після промови українського режисера всі присутні кінематографісти в залі аплодували стоячи.

Уся знімальна група "20 днів у Маріуполі" була на сцені в чорному. Але пізніше з'ясувалося, що костюм Мстислава, зроблений спеціально для нього українським брендом, таїв у собі таємний сенс. Підкладка піджака була яскраво-блакитною, а жовтими літерами на ній було написано "Свобода".

Важлива деталь костюма Чернова Фото: Instagram indposhiv_official

Раніше Фокус писав про те, хто цього року став лауреатом "Оскара". А також про найяскравіший виступ. Це був номер Раяна Гослінга, який так і не отримав свою статуетку за роль другого плану. Вона дісталася Роберту Дауні-молодшому.