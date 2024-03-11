Андре Тан назвав найпривабливіші та найпровальніші образи церемонії Оскар 2024 (фото)

Відомий український дизайнер Андре Тан показав добірку образів, що найбільш вразили його після цьогорічної церемонії Оскар 2024.

Популярний український дизайнер підготував розбір образи світових зірок, які з'явилися на церемонії нагородження Оскар 2024. Допис-відео дизайнер опублікував в своєму інстаграмі.

Зендея Фото: Getty Images

Зендея у сукні Armani Privé

Зірка фільму "Дюна" 27-річна Зендея одягла на 96-у церемонію вручення премії "Оскар" розкішну сукню від бренду Armani Privé. На думку українського стиліста, приталена сукня у срібному та курно-рожевому відтінку, яка мала перекручену бретель на одному плечі, декольте у вигляді серця, оброблена паєтками та мала вишивку у вигляді пальм, а також переливалася на світлі, це неймовірний образ цього року.

Білі Айліш Фото: Getty Images

Білі Айліш у вбранні від бренду Chanel

22-річна співачка Біллі Айліш для виходу на червону доріжку обрала білу сорочку та чорний жакет. На низ співачка одягнула твідову картату спідницю нижче колін. доповнила свій образ Біллі чорними лакованими туфлями Мері Джейн, які одягнула під білі шкарпетки. Крім цього, з собою співачка мала сумочку в гусячу лапку.На думку Андре Тана, образ повністю відповідає стилю співачки, однак, на його думку, він точно не для червоної доріжки.

Анна Тейлор Джой Фото: Getty Images

Анна Тейлор Джой у сукні від Dior Haute Couture

27-річна британська акторка Анна Тейлор Джой для виходу на червону доріжку одягнула сукню від Dior Haute Couture. Сукня мала ліф без бретельок, та була прикрашена срібними намистинами і аплікаціями. Крім цього, спідниця сукні була зроблена у вигляді риб’ячої луски. Український дизайнер Андре Тан назвав цей образ: "Вау!".

Давайн Джой Рендольф Фото: https://hips.hearstapps.com/

Давайн Джой Рендольф у Louis Vuitton

37-річна американська співачка та кіноакторка обрала для виходу у світ химерну блідо-блакитну сукню з паєтками, прикрашену рукавами з грайливого тюлю. У цьому образі акторка отримала статуетку за найкращу жіночу роль другого плану. Звісно образ акторки на церемонії прийшов до вподоби не усім. Зокрема, Андре Тан назвав її сукню "кошмаром".

Марго Роббі Фото: Getty Images

Марго Роббі у сукні Versace

33-річна австралійська акторка Марго Роббі на церемонії Оскар вирішила відійти від образу Барбі та змінила яскраво-рожеву сукню на чорну блискучу сукню без бретельок. На думку Андре Тана, її образ був непоганим, але стилісти могли б підібрати їй набагато кращий образ.

Мелісса Маккарті Фото: Getty Images

Мелісса Маккарті сукня від Christian Siriano

52-річна американська комедійна акторка Мелісса Маккарті обрала яскраву сукню червоно-малинового кольору. Вона мала довгі об'ємні рукави та пишну подовжену спідницю ззаду. Цей образ візуально зробив акторку старшою і додав кілька зайвих кілограмів.

"Виглядає це відверто погано… як якась подарункова упаковка", — сказав свою думку український дизайнер Андре Тан.

Читайте також: Кірстен Данст на червоній доріжці врізалася у велику статую "Оскара"

Джуліанна Гаф Фото: Getty Images

Джуліанна Гаф у сукні від Alexandre Vauthier

35-річна акторка Джуліанна Гаф з'явилася на церемонії у комбінезоні без бретелей, який, на перший погляд, виглядав як елегантна сукня. Її вбрання представляло сріблясто-золотистий топ, який каскадом переходив у плісировані штани, нагадуючи струмуючу спідницю. За словами Андре Тана, це дуже дивний образ, який Джуліанна Гаф не підходить.

Хейлі Стайнфель Фото: Getty Images

Хейлі Стайнфель у сукні від Elie Saab

27-річна американська акторка фільму "Людини-павука: Через всесвіти" вийшла на червону доріжку в приголомшливій сукні з шарами світло-блакитного шифону, прикрашеного золотом. Сукня без бретелей мала блискучі позолочені квіткові деталі на ліфі, які поступилися місцем плісированій спідниці з кількома шарами прозорої тканини. Мотив із позолоченим листям повторювався на манжетах, які прикріплювалися до кількох смужок прозорого блакитного шифону, що давало Стайнфель пару крил, коли б вона піднімала руки. На завершення сукні артистка одягла на шию довгий шарф, хвостики якого шлейфом стелилися за спиною. Андре Тан так прокоментував її образ: "Вау! Дуже гарний образ!"

Емма Стоун Фото: Getty Images

Емма Стоун сукня від Louis Vuitton

35-річна Емма Стоун для виходу на церемонію Оскар, де вона отримала премію "Найкраща жіноча роль" одягнула сукню з баскою від Louis Vuitton. Однак напередодні вручення статуетки з акторкою стався конфуз, змійка на якій була застібнута сукня розійшлася, про що акторка пожартувала під час своєї промови. У свою чергу український дизайнер Андре Тан заявив, що образ Емми на церемонії йому подобається.

Кері Малліган Фото: Getty Images

Кері Малліган сукня від Balenciaga

38-річна акторка Кері Малліган на церемонію Оскар одягнула довгу сукню фасону "русалка". Сукня була пошита в чорно-білих кольорах з оксамиту та фатину. Вона обтискала фігуру акторки та мала декольте у формі серця, а ззаду — трохи відкриту спину. Андре Тан назвав образ акторки вишуканим.

Грета Лі Фото: Getty

Грета Лі в сукні від Loewe

Акторка та продюсерка Грета Лі на церемонію Оскара з'явилася в чорній оксамитовій сукні з вирізом від Loewe. Сукня мала прозорі білі смужки тканини, перекинуті через шию та вниз по спині, прикріплені до передньої частини стегон. Андре Тан назвав її образ елегантним та заявив, що він дуже їй пасує.

Сандра Гюллер Фото: Getty Images

Сандра Гюллер у сукні від Schiaparelli

45-річна німецька акторка Сандра Гюллер з’явилася на церемонію в чорній оксамитовій сукні Schiaparelli з відкритим декольте та бюст з штампованим замком. За словами Андре Тана, до образу є питання, але загалом образ виглядає гарно.

Нагадаємо, раніше ми писали, найгірші образи церемонії "Оскар 2024". Крім цього, Фокус писав, 7 сміливих і зухвалих суконь афтепаті премії "Оскар 2024".