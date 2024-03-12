Відоме подружжя акторів Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов розлучаються після 10 років стосунків

Пара 10 років пробула у стосунках і д=лише три роки тому офіційно одружилася. Однак вже сьогодні історія пари закінчилася.

31-річна акторка Анастасія Цимбалару., після 10 років стосунків з 29-річним актором Григорієм Баклановим, розлучаються. Про це пара повідомила у себе на сторінці в інстаграм.

"Я люблю тебе. Я кохаю. Як ти сьогодні? Що відчуваєш? Знаючи нашу історію, ви б назвали нас акторським подружжям, які спочатку сварилися, потім проводили репетиції важливих професійних сцен на кухні, грали, сміялись, а потім завжди були разом… були? Так! Ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного, мали цілісність, мету, інтерес. Тепер пазлів стане двоє. Дві картини. Дві нові історії. Зі словами КОХАЮ ми ДЯКУЄМО вам. НастяГріша!" — написало подружжя.

Варто відзначити, що Анастасія та Григорій одружилися у 2021 році. Пара перебувала в стосунках ще зі студентських років, адже обоє навчалися у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Спільних дітей у подружжя немає.

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Звісно таку новину не пропустили підписники зіркової пари: "Це було дуже помітно по Вашому інста, що ви не разом. Але хто ми такі, щоб тут висловлювати своє бачення. Ви зробили вибір і нехай він буде правильним", "Я так сподівалась, що це неправда", "Давно було помітно, що Ви не разом… Дуже шкода…Але це шлях і вибір кожного і Ви знаєте, що робите", "Якось з осені це стало відчутно… дуже жаль. Знайти " свою" людину не багато кому вдається в цьому житті …", "Все було зрозуміло…бо різко якось пропав ваш чоловік з ваших сторіз…Дуже шкода , але життя воно таке, не передбачене….", "Настя і Гріша кожен кінець — це завжди початок. Початок нового і прекрасного! Ваша пара завжди буде приємним і світлим спогадом:) і як чудово, що все через КОХАЮ, будьте щасливими у новій історії!", "Так буває…. Щастя вам обом! Ви-супер актори!", "Я давненько здогадалася(( Дуже шкода! Але це ваша історія", "З осені почала помічати, що щось не те…не стало спільних фото/відео, які раніше були часто..а ваші кумедні відео то взагалі, можна було по кілька разів дивитися, завжди піднімали настрій. Шкода".

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Ганна Саліванчук розлучилася зі своїм чоловіком майже після 10 років шлюбу. Крім цього, Фокус писав, телеведуча Марина Арістова після 13 років шлюбу розлучилася з ексдепутатом Юрієм Арістовим. Також Марина Арістова зізналася, чому розлучилася після 13 років шлюбу.