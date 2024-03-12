"Піратські публікації": Соловій жорстко відповіла щодо розміщення своїх треків на платформах РФ (відео)

Співачка уточнила, що до записаного спільно з Олегом Скрипкою треку "Зима", який можна побачити на платформі "Яндекс.Музыка", вона взагалі не має стосунку. Усі авторські права на пісню належать Скрипці.

Українська співачка Христина Соловій, яка нещодавно сперечалася з Машею Єфросиніною щодо російської мови, пояснила, як її пісні опинилися на російських платформах. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Соловій зазначила, що жоден з її треків не розміщений на російських платформах офіційно. Усі доступні композиції — піратські публікації, на поширення яких вона не давала згоди та з яких не отримує жодного прибутку. Також співачка зробила уточнення щодо треку "Зима", який свого часу записувала в дуеті з іншим українським виконавцем Олегом Скрипкою.

"Щодо треку "Зима", записаного спільно з Олегом Скрипкою, усі права на цю композицію належать Олегу Скрипці, він є автором слів і музики. Також він відповідальний за її поширення та розміщення на будь-яких музичних платформах", — додала Христина Соловій.

Зазначимо, що скандал навколо Христини Соловій спалахнув із новою силою після того, як медіа Times of Ukraine 9 березня опублікувало інформацію про те, що "треки артистки зі Львівщини досі доступні на болотах (у Росії, — ред.)". Як приклад медіа навело пісню "Бути людьми", розміщену на платформі "VK музыка", і трек "Зима", який можна прослухати на "Яндекс Музыка".

"Вона (Христина Соловій, — ред.), імовірно, отримує звідти роялті. За правилами "Яндекса" треки завантажує сам артист або його лейбл і безпосередньо отримує винагороду щоразу, коли композицію прослуховують", — йшлося в публікації Times of Ukraine.

Медіа опублікувало інформацію про те, що деякі треки Христини Соловій доступні слухачам у Росії Фото: Скриншот

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, чому виник мовний скандал після інтерв'ю Христини Соловій Маші Єфросиніній. Христина звинуватила всіх, хто будував культурні мости між Росією та Україною, в тому, що тепер на їхніх руках і серцях кров. Марія не погодилася з нею, і в підсумку розмова вийшла досить емоційною і різкою.

Крім того, ми повідомляли про те, що мовознавиця Ірина Фаріон висловилася щодо суперечки Єфросиніної та Соловій. За її словами, під час повномасштабної війни з РФ українці не можуть бути не категоричні до російської мови, щоб не стати капітулянтами та московськими рабами.