Аль Пачіно пише дуже особисту книгу мемуарів

Мемуари отримали назву "Сонні Бой" і в них актор розповідає про свою шістдесятирічну кар'єру. Уродженець Гарлема з Нью-Йорка знявся в деяких із найбільш знакових фільмів ХХ століття.

У понеділок видавництво Penguin Press оголосило, що 8 жовтня вони опублікують перші мемуари Аль Пачіно, які детально опишуть його неймовірне життя і шістдесятирічну кар'єру в шоу-бізнесі. 83-річна легенда не тільки напише відверту книжку під назвою "Сонні Бой: Мемуари", а й озвучить електронну книжку/аудіокнигу, яка потенційно може принести йому премію "Греммі". Про це пише People.

Аль Пачіно, повне ім'я якого Альфредо Джеймс (Аль) Пачіно, від елітного статусу EGOT відокремлює всього лише "Греммі" після здобуття двох премій "Тоні", "Оскара" і двох премій "Еммі".

Обкладинка мемуарів Аль Пачіно Фото: Penguin Press

"Я написав Sonny Boy, щоб висловити те, що я бачив і через що пройшов у своєму житті. Це був неймовірно особистий і пізнавальний досвід — роздуми про цю подорож, про те, що акторська майстерність дала мені змогу зробити, і про світи, які вона мені відкрила", — сказав Пачіно журналу People у понеділок.

Аль Пачіно прозвали "Сонні", коли він був підлітком-бунтівником і відвідував Середню школу виконавських мистецтв на Мангеттені, що прославилася завдяки фільму Алана Паркера "Слава" 1980 року.

Зрештою Пачіно навчився акторської майстерності у Лі Страсберга в Акторській студії (він залишається співпрезидентом і донині) і почав з'являтися в позабродвейських п'єсах.

Уродженець Гарлема з Нью-Йорка знявся в деяких із найзнаковіших фільмів, включно з трилогією "Хрещений батько", "Собачий полудень", "Обличчя зі шрамом", "Запах жінки", "Донні Браско", "Адвокат диявола" і багатьох інших.

Пачіно також був удостоєний нагороди Центру Кеннеді, премії Американського інституту кіно за заслуги перед жанром і Національної нагороди за заслуги перед мистецтвом.

Про Пачіно раніше вийшла 288-сторінкова біографія авторства Лоуренса Гробеля ще 2006 року.

Нагадаємо, на церемонії "Оскар 2024" Аль Пачіно оголошував переможця в номінації "Найкращий фільм" і змусив організаторів напружитися, коли повідомив, що ним став "Оппенгеймер", ще не відкривши конверт. Але в цій номінації переміг "Оппенгеймер" Крістофера Нолана, тож конфузу не сталося.

Аль Пачіно на "Оскарі 2024"

На особистому фронті у 83-річного актора також усе гаразд. Його 30-річна подруга Нур Альфаллах народила йому сина Романа минулого року. Малюк став четвертою дитиною актора, який ніколи не був одружений.

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