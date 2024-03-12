Памела Андерсон показала, як поєднувати речі з деніму в одному ансамблі (відео)

Зірка обрала широкі джинси з високою посадкою та сорочку оверсайз. Образ вона завершила елегантними босоніжками.

56-річна американська актриса і модель Памела Андерсон продовжує просувати природну вікову красу, з'являючись на публіці без макіяжу, але в стильних і практичних ансамблях. Так, одна з найзнаменитіших блондинок Америки відвідала презентацію своєї нової колаборації RE/DONE в Лос-Анджелесі, пише Us Weekly.

Пем вигуляла образ, який стане хітом весни 2024 року, використавши в одному ансамблі джинси і сорочку оверсайз з деніму ($350), заправивши її в штани. Вона взула босоніжки на підборах, а волосся залишила розпущеним, і воно вільно струмувало по плечах. Зайвим буде говорити, що зірка була без макіяжу.

На заході до Памели приєднався один з її синів, а також 30-річна модель Шарлотта МакКінні, яка обрала джинсову мініспідницю і джинсовий топ у тон.

Джинсовий бренд представив свою лінію з Памелою через Instagram. Андерсон позувала в різних речах з нової колекції, включно з джинсами, топами із запахом, мініспідницями та багато іншого.

"Стійке партнерство, що повертає епоху найпам'ятніших образів Памели Андерсон — цього разу на її власних умовах", — свідчив підпис до посту.

Виробники підкреслили, що лінійку розроблено з урахуванням прагнення Памели зберегти планету і використанням екологічно чистих технологій.

"У кожному продукті використовують екологічно безпечні методи, включно з щадним пранням, переробленими тканинами, регенеративною бавовною, вирощеною в Каліфорнії, шкірою яблука і необробленою органічною бавовною", — уточнили в компанії.

Раніше Фокус писав, що Памела Андерсон викликала фурор на вечірці Vanity Fair.