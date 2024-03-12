Корисно, але не на ніч: 4 причини, чому не можна їсти фрукти ввечері

Фрукти не тільки смачні, а й дуже корисні, оскільки містять масу поживних речовин, необхідних організму. Але, виявляється, щоб отримати всю користь від фруктів, їх не можна їсти ввечері.

Здуття живота та печія, проблеми зі сном — ось головні причини, через які експерти з харчування не рекомендують вживати фрукти у вечірній час. Фрукти містять вітаміни, мінерали та антиоксиданти, а ще багато фруктози, що може призвести до проблем із травленням, особливо якщо вживати їх увечері. Про це пише Fit For Fun.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Печія

Фото: Freepik

Якщо у вас чутливий шлунок або ви схильні до печії, вам не слід їсти ввечері кислі фрукти, як-от ананаси або яблука.

Печія — це стан, коли шлункова кислота виходить зі шлунка і повертається в стравохід. Посилювати цей стан можуть кислі продукти, в тому числі фрукти. Якщо все ж таки вам дуже хочеться з'їсти ввечері фрукти, не лягайте одразу спати, а краще вирушайте на невеличку прогулянку, щоб уникнути печії та відрижки.

Проблеми зі сном

Фруктоза, що міститься у фруктах, забезпечує організм швидкою енергією. Вдень це дуже добре, але ввечері й особливо вночі ні, оскільки рівень цукру в крові невиправдано підскакує і різко падає, викликаючи відчуття голоду.

Якщо ви їсте фрукти ввечері, ваш організм витрачає багато часу на їх перетравлення вночі — і ви лежите без сну в ліжку з бурчанням у шлунку.

Часто до вечора фрукти вже не перетравлюються належним чином і тому залишаються в товстому кишечнику. Потім воно там бродить, що може призвести до здуття і проблем зі сном.

Зайва вага

Фото: Freepik

Фрукти містять вуглевод — фруктозу, її метаболізм відбувається в печінці, яка перетворює фруктозу на корисну енергію. Якщо ми споживаємо більше фруктози, ніж потрібно організму, вуглеводи перетворюються на жир і повертаються в кровотік або зберігаються в клітинах.

Якщо ви їсте ввечері багато солодких фруктів, наприклад, банани, виноград або манго, організм не здатний перетворювати поглинуту енергію і замість цього відкладає її в жирові депо.

Здуття живота

Овочі та фрукти містять багато розчинної клітковини, яка розбухає в кишечнику, залишаючи на довгий час відчуття ситості. Однак у клітковини у фруктах і овочах є і темний бік: вона ферментується. Коли вони перетравлюються в товстій кишці, то розщеплюються кишковими бактеріями, як побічні продукти утворюючи гази.

Після вживання великих порцій фруктів у деяких людей виникає здуття живота, що може бути дуже неприємно. Щоб клітковина швидко перетравилася і не спричинила проблем із травленням, потрібно активно рухатися, а оскільки ввечері, одразу після їжі, ви вирушаєте на диван, то вживання фруктів ввечері може призвести до неприємного відчуття розпирання, метеоризму і порушень сну.

Фото: Freepik

Але не хвилюйтеся, вам не доведеться повністю відмовлятися від смачних фруктів вечорами. Якщо ввечері вам хочеться фруктів, обирайте варіанти з низьким вмістом цукру: грейпфрут, чорниця, малина, папайя і гуава. Навіть якщо фрукти з низьким вмістом цукру, не переїдайте, можете використовувати жменю як приблизний орієнтир порції.

Фрукти, що містять багато цукру, наприклад, банани, манго або ананаси, ви можете додавати в ранкову вівсянку вранці або перекушувати між прийомами їжі — тоді ваш шлунок зможе відпочити ввечері.

Нагадаємо, 6 смачних фруктів, які допоможуть підвищити гемоглобін.

Раніше Фокус писав про те, чому не можна їсти цитрусові відразу після їжі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.