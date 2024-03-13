Б'янка Цензорі та Кім Кардаш'ян разом сходили на вечірку Каньє Веста (відео)

Колишня і нинішня дружини Каньє Веста мило спілкувалися і виглядали так, ніби дружать усе життя. Їхня спільна поява на публіці чимало здивувала фанатів.

Колишня дружина репера Каньє Веста Кім Кардаш'ян відвідала вечірку Vultures Listening Party в Сан-Франциско, де відбувалося прослуховування останнього студійного альбому Ye під назвою "Vultures 1", і цілком комфортно почувалася в компанії нинішньої дружини музиканта Б'янки Цензорі. Жінок, які разом веселилися і перемовлялися, зняли на камери присутні. Фото та відео вже облетіли мережу і чимало здивували шанувальників. Опублікував їх і ресурс FirstNews Music.

У відеоролику із заходу можна побачити Б'янку в рожевому топі, яка знімає виступ чоловіка на свій телефон, а Кім стоїть поруч із нею.

Шанувальники були явно шоковані, побачивши двох жінок у компанії одна одної, і швидко відреагували на запис.

"Не очікувала цього"... "Про що, чорт забирай, вони думають?"... "Я не знаю, але це безумство"... "Що за чорт?" — пишуть у коментарях.

Б'янка була одягнена напрочуд скромно

З чуток, у Кім склалися дружні стосунки з Бьянкою, проте багатодітній матері дуже не подобається, як Цензорі одягається. Вона вже попросила її вибирати скромніше вбрання, коли діти Веста перебувають у нього, і та прислухалася.

"Кім порадила Каньє ніколи не дозволяти Б'янці так одягатися в присутності своїх дітей. Вона щиро здивована, що співак дозволив своїй дружині ось так покинути дім", — говорили журналістам інсайдери.

Ці прохання подіяли. У компанії 10-річної Норт та інших дітей репера вона стала одягатися скромніше і не зловживати відсутністю спідньої білизни, як робить це зазвичай.

На відміну від непристойного гардероба Бьянкі, Кім просили змінити одяг, якщо Каньє відчував, що вона показує занадто багато тіла, до того ж артист сильно впливав на її вибір моди під час їхнього семирічного шлюбу.

"Каньє робив із Кім те саме, що він робить із Б'янкою протягом усього їхнього шлюбу. Різниця в тому, що коли Каньє одягав Кіма, його поважали як особистість — як художника. На жаль, Кім знає, через що проходить Б'янка, але вона вважає, що Цензорі повинна була знати, у що вона вплутується", — зазначають джерела.

Однак Бьянка стверджує, що за її гардероб відповідає вона сама. Дівчина, за словами наближених до неї, прекрасно усвідомлює, що вона робить, і епатаж є одним з її продуманих маркетингових ходів.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі злякалася штрафу за ексгібіціонізм.