Кару Делевінь помітили без макіяжу після виступу в мюзиклі "Кабаре" (фото)

Коментуючи свою участь у знаменитій постановці, актриса заявила, що відчуває велике хвилювання. Шанувальники захоплюються її талантом.

Британську актрису, співачку і колишню супермодель Кару Делевінь помітили фотографи в Лондоні 12 березня ввечері, коли вона покидала театр Playhouse після свого виступу в ролі Саллі Боулз у мюзиклі "Кабаре", повідомляє Daily Mail.

31-річна актриса 11 березня дебютувала у Вест-Енді у відомій постановці, прославленій Лайзою Міннеллі в кіноверсії 1972 року.

Кара була одягнена в коричневе картате пальто вільного крою, чорний джемпер поверх з дуже довгими рукавами, з-під якого виглядала біла футболка.

Актриса Кара Делевінь Фото: Getty Images

На модниці були незвичайні джинсово-шкіряні штани. Знаменитість завершила образ чорними черевиками та зібрала волосся в пучок. Вона була без макіяжу.

Актриса Кара Делевінь Фото: Getty Images

Шанувальники в соціальній мережі Х (раніше Твіттер) привітали зірку з неймовірним виступом, захоплюючись її виконавським талантом: "Я бачив багато виконавиць Саллі Боулз свого часу. Але Господи, Кара Делевінь цілком може бути найкращою. Справжній момент, щоб побачити її прем'єру, в центрі першого ряду. Дуже реально. Красивий. Випрошуйте, позичайте, крадіть квиток", "Кабаре — найкращий мюзикл на світі з Карою Делевінь", "Як же Кара Делевінь співає! Спасибі, "Кабаре".

Зі свого боку, говорячи про свою нову захопливу кар'єру, Кара сказала: "Немає слів, щоб описати те хвилювання, яке я відчуваю після повернення додому, щоб дебютувати на сцені в такій знаковій ролі. Мене дуже надихають блискучі актори, які грали Саллі в минулих постановках по всьому світу і в цій постановці у Вест-Енді".

Серед інших помітних ролей Кари — головна роль у "Паперових містах" (2015) і другорядна роль у "Загоні самогубців" (2016).

Раніше, 1 лютого, Фокус писав, що Кару Делевінь помітили на побаченні з дівчиною. Пара підтвердила свій роман влітку 2022 року. Втім, Кара і Лія тримають стосунки подалі від уваги публіки.