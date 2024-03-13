Як правильно доглядати за шкіряними виробами, щоб вони довше мали привабливий вигляд

Шкіряні вироби потребують правильного та ретельного одгляду, адже ці матеріали дуже вразливі. Саме тому їм потрібно більше уваги ніж звичайному одягу.

Шкіряні речі, такі як взуття, сумки, куртки, гаманці та інші аксесуари, можуть прослужити вам довгі роки, якщо за ними правильно доглядати. Саме тому стиліст Анна Боброва дала кілька порад, які допоможуть вам продовжити термін служби ваших шкіряних виробів.

Порада 1

За словами стиліста, перш за все варто приділити увагу догляду шкіряним виробам, які на певний час стоять у вашому гардеробі, але ви їх не носите.

"Щоб шкіряні вироби, такі як чоботи та сумки, не деформувалися, коли ви ними не користуєтеся, наповніть їх м’яким матеріалом, наприклад, папером або тканиною", — говорить Анна Боброва.

Тепле середовище

Порада 2

Анна Боброва наголошує, що дуже важливо правильно обирати місце для зберігання шкіряних речей. .Саме тому ніколи не зберігайте шкіряні вироби біля джерел тепла: батареї, каміна або електрообігрівача. Це може пошкодити шкіру та привести до тріщин на ній.

Порада 3

Як стверджує стиліст, дуже важливо не перевантажувати сумку, щоб шкіра не втратила свою форму.

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Поради 4

Якщо ви вішайте шкіряні штани або спідниці на вішалку, переконайтеся, що вони не перетискаються. За словами стиліста, це може призвести до пошкодження виробу.

Порада 5

Верхній шкіряний одяг потрібно зберігати в чохлі, щоб шкіряні куртки не втрачали свій вигляд та якість.

Фото: Pexels

Порада 6

Забруднені шкіряні вироби слід очищати за допомогою м’якої, сухої ганчірки або мікрофібрової серветки та спеціального засобу для чищення шкіри. Стиліст наголошує, не використовуйте воду з миючими засобами або агресивними хімічними речовинами, це може нашкодити.

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