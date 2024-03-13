Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера розповів, чому відмовився від прізвища батька (фото)

За словами Джозефа, знаменитий Арні завжди його підтримує. А в дитинстві він був шокований, коли дізнався чиїм сином є.

Син американського актора, бодібілдера і політика Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена в програмі "Доброго ранку, Британія" розповів, чому вирішив не брати знамените прізвище свого батька, повідомляє Daily Mail.

26-річний Джозеф — плід кохання свого знаменитого батька і хатньої робітниці їхньої родини Мілдред Баена. Про особу свого батька хлопець дізнався тільки тоді, коли йому виповнилося 12 років. У розмові з ведучими Сюзанною Рід і Едом Боллсом Баена розповів, чому він відмовився від прізвища Шварценеггер.

"Так, це гарне запитання. Я думаю, що головне — це те, що я намагаюся робити щось самостійно і продовжувати свою кар'єру, використовуючи свою волю, свою рішучість і свою трудову етику. У моїй родині дуже люблять підтримувати на відстані, а не проявляти ініціативу. Я дуже ціную це і вважаю, що дуже важливо вирости чоловіком, уміти робити щось самостійно і в усьому розбиратися. Отже, це те, що я робив, і досі це працювало. Я дуже багато працював", — поділився син знаменитого актора.

У 2011 році з'ясувалося, що Арнольд таємно став батьком дитини від Мілдред, коли вона працювала хатньою робітницею в сім'ї Шварценеггера ще в 1990-х роках.

У той час актор був одружений з журналісткою Марією Шрайвер. За час їхніх стосунків у них народилися сини Патрік, 28 років, Кріс, 24 роки, і доньки Кетрін, 32 роки, і Христина, 30 років. Але в липні 2011 року тодішня дружина Арнольда Марія подала на розлучення після 25 років шлюбу. У грудні 2021 року розлучення колишньої пари було офіційно оформлено.

Джозеф, згадуючи момент, коли дізнався, що голлівудська знаменитість є його батьком, зізнався, що відчув сильні почуття: "Це був повний шок. У дитинстві ти не особливо переймаєшся питаннями про своїх батьків. Що стосується мене, я люблю свого батька. Він приголомшлива людина. Я люблю свою маму, вона чудова жінка. Так що так, я просто дуже щасливий і пишаюся тим, що є частиною цієї сім'ї".

Джозеф Баена з батьком Арнольдом Шварценеггером Фото: Getty Images

Описуючи, як тепер складаються стосунки з Арні, Баена сказав: "Він великий батько. Він був для мене просто приголомшливим. Він дуже підтримував усе, що я вирішив зробити. Перехід у Пеппердайн, закінчення університету, а також коли справа доходить до моєї акторської кар'єри і кар'єри у сфері нерухомості, мого шляху в бодібілдинг і фітнес — він завжди поруч і надає мені велику підтримку. Він чудовий батько".

Джозеф Баена та Арнольд Шварценеггер Фото: Joseph Baena/Instagram

Джозеф Баена з матір'ю Мілдред Фото: Joseph Baena/Instagram

Нагадаємо, 28 грудня повідомлялося, що Арнольд Шварценеггер влаштував піжамну вечірку без позашлюбного сина. Зірка голлівудських бойовиків у компанії синів і зятя запалював біля різдвяної ялинки. Чоловіки вбралися в однакові піжами та сонцезахисні окуляри.