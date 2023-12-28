Арнольд Шварценеггер влаштував піжамну вечірку без позашлюбного сина (фото)

Зірка голлівудських бойовиків у компанії синів і зятя запалював біля різдвяної ялинки. Чоловіки вбралися в однакові піжами та сонцезахисні окуляри.

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76-річний американський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер влаштував піжамну вечірку за участю рідних синів Патріка і Крістофера, а також свого зятя Кріса Пратта. Чоловіки вбралися в однакові клаптеві фланелеві піжами, вдягнули чорні сонцезахисні окуляри і радісно позували біля ялинки в будинку знаменитості. Відповідним кадром у сторіс свого Instagram поділився Патрік Шварценеггер.

"Чад, Бред, Тад, Трент", — підписав знімок Шварценеггер-молодший.

Примітно, що на фото немає 26-річного Джозефа Баени, позашлюбного сина Арнольда, якого йому народила колишня домробітниця Мілдред Баена. Хоч він і визнав дитину, купив йому з матір'ю будинок і оплатив навчання в університеті, на загальних сімейних фото актора Джозеф практично ніколи не фігурує.

Арнольд Шварценеггер із синами та зятем Фото: Instagram/patrickschwarzenegger

Зовсім недавно стало відомо, що Патрік Шварценеггер заручився зі своєю давньою подругою, моделлю Еббі Чемпіон. Про щасливу подію він розповів у соцмережі, опублікувавши фото поцілунку з дівчиною на тлі серця з троянд.

Патрік і Еббі почали зустрічатися 2016 року, і того ж року вони офіційно оголосили про свої стосунки в Instagram.

Відтоді актор і модель з'являлися в постах один одного в Instagram за останні кілька років.

Колишня дружина Шварценеггера, мати Патріка Марія Шрайвер, дуже рада заручинам.

"Вони люблять одне одного, приймають одне одного, підбадьорюють одне одного. Вони найкращі друзі, довірені особи та вболівальники одне одного. Їхня любов — це те, на що варто звернути увагу. Я так радий за них, за їхнє сьогодення і за їхнє майбутнє!", — зазначила вона.

Раніше Фокус писав, що Джозеф Баена регулярно демонструє свою разючу схожість з батьком.