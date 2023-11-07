Позашлюбний син Шварценеггера знову показав абсолютну схожість із батьком (відео)

Молодий чоловік мріє досягти тих самих висот, що і його знаменитий родієль.

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26-річний Джозеф Баена, позашлюбний син актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера, а ще дуже титулованого бодібілдера в минулому, активно працює в напрямі того, щоб, як і його батько, колись завоювати титул "Містер Олімпія". Він багато часу проводить у спортзалі, качаючи м'язи, а ще візуалізує мрію, повторюючи на фото ті самі пози, що й Арні. Так, у свіжому пості в Instagram він опублікував відео, де в якому Джозеф продемонстрував відданість бодібілдингу, похизувавшись своїм вражаюче витонченим голим торсом.

Він приймає кілька поз, якими славився його батько, коли він починав свою кар'єру бодібілдера в 1970-х роках.

"Змагаюся із собою, щоб бути кращим щодня!" — підписав він публікацію.

Джозеф — син Шварценеггера і його колишньої хатньої робітниці Мілдред Баени, з якою у нього був роман у середині 1990-х років. Неймовірна схожість хлопчика з його батьком поклала кінець багаторічному шлюбу Арнольда і журналістки Марії Шрайвер, яка народила йому четверту дитину всього через тиждень після появи на світ Джозефа.

У 2011 році Марія подала на розлучення, і процес тривав понад 10 років. Зараз колишнє подружжя перебуває в хороших стосунках і разом проводить сімейні свята.

Що стосується стосунків з коханкою, то Шварценеггер купив їй і синові будинок, оплатив навчання Джозефа в університеті, але з Мілдред практично не перетинається. В одному з інтерв'ю він зізнавався, що зрада дружині стала найбільшою помилкою в його житті, але він вдячний Баені за те, що подарувала йому чудового сина.

Джозеф Баена з матір'ю Мілдред Фото: Joseph Baena/Instagram

Зараз батько і син спілкуються. За словами Джозефа, не все було спочатку гладко.

"Мені і йому знадобився деякий час, щоб по-справжньому зблизитися, просто пожартувати з ним і поговорити про що завгодно. Я виріс із мамою і завжди нервував. І я не хотів, щоб він думав про мене погано і говорив: "О, якого біса цей хлопець робить? Весь час тусується на вечірках.... Але зараз я близький зі своїм батьком, і ми жартуємо про все. Він завжди хоче почути про драму. Він такий: "Розкажи мені все! Розкажи мені про драму. Розкажи мені про цих дівчат", — розповідав хлопець в одному з подкастів.

Раніше Фокус писав, як Джозеф відреагував на мемуари свого батька.