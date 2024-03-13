Палаццо та прямого крою: які джинси сірого кольору будуть в моді весною 2024 (фото)
Сірі джинси — тренд 2024 року. Вони легко поєднуються з будь-яким стилем одягу і виглядають завжди актуальними.
Дизайнери та відомі бренди знову повернулися до цього тренду, довівши, що сірі джинси можна носити з усім. Саме тому, стиліст Яна Ткаченко підготувала підбірку актуальних моделей джинсів цього кольору та розповіла, як їх можна стилізувати.
Зокрема, серед варіантів моделей сірого кольору дизайнери пропонують такі варіанти:
Джинси прямого крою
Джинси прямого крою зі швами по боках
Джинси у світло-сірому відтінку
Прямі сірі джинси з контрастними вставками
Сірі джинси прямого крою
Сірі джинси кльош від коліна
Джинси з високою талією розкльошені
Джинси палаццо
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Ідеї для образів з сірими джинсами
Для повсякденних луків
За словами Яни Ткаченко, для повсякденного образу можна обрати сірі штани з деніму прямого крою, які сміливо поєднати з таким верхом як, наприклад, різного кольору гольфи-водолази, або светри. Взути до образу можна будь-яке зручне взуття, наприклад, кросівки.
Вдало доповнити образ допоможе верхній одяг, наприклад, ви можете обрати тепле пальто, або пуховик. У якості аксесуара, чудово пасуватиме сумка крос-боді.
Для теплої пори року
Для теплої пори року стиліст рекомендує обрати широкі джинси з нерівним краєм або модель прямого крою, які можна одягнути під трендові кеди різних кольорів. Завершити можна образ додавши джинсову куртку, або косуху.
Для виходу у світ
Для виходу у світ Яна Ткаченко рекомендує надавати перевагу джинсам кльош сірого відтінку, які можна поєднати з топом-корсетом білого кольору. Під такий образ цікаво буде додати туфлі слінгбеки (це взуття з відкритою п'ятою та закритою передньою частиною, яке фіксується на стопі за допомогою ремінця або ланцюжка). У якості аксесуару ідеально підійде невелика сумка в тон топа.
Нагадаємо, раніше ми писали, трендові комбінації кольорів з червоним, які будуть в моді цього сезону. Крім цього, Фокус писав, яскравий светр на весну, з чим носити: цікаві ідеї образів.