Палаццо та прямого крою: які джинси сірого кольору будуть в моді весною 2024 (фото)

Сірі джинси — тренд 2024 року. Вони легко поєднуються з будь-яким стилем одягу і виглядають завжди актуальними.

Дизайнери та відомі бренди знову повернулися до цього тренду, довівши, що сірі джинси можна носити з усім. Саме тому, стиліст Яна Ткаченко підготувала підбірку актуальних моделей джинсів цього кольору та розповіла, як їх можна стилізувати.

Зокрема, серед варіантів моделей сірого кольору дизайнери пропонують такі варіанти:

Джинси прямого крою

Джинси прямого крою Фото: https://www.instagram.com/bazhana.shop/

Джинси прямого крою зі швами по боках

Джинси прямого крою зі швами по боках Фото: https://nproomstore.ua/

Джинси у світло-сірому відтінку

Джинси у світло-сірому відтінку Фото: https://www.instagram.com/just.be.store/

Прямі сірі джинси з контрастними вставками

Прямі сірі джинси з контрастними вставками Фото: https://twice.com.ua/

Сірі джинси прямого крою

Сірі джинси прямого крою Фото: https://cooshwear.com/

Сірі джинси кльош від коліна

Сірі джинси кльош від коліна Фото: https://onebyone.ua/

Джинси з високою талією розкльошені

Джинси з високою талією розкльошені Фото: https://cabanchi.com/

Джинси палаццо

Джинси палаццо Фото: https://solmar.com.ua/

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Ідеї для образів з сірими джинсами

Для повсякденних луків Фото: https://www.instagram.com/tkachenko_stylist/

Для повсякденних луків

За словами Яни Ткаченко, для повсякденного образу можна обрати сірі штани з деніму прямого крою, які сміливо поєднати з таким верхом як, наприклад, різного кольору гольфи-водолази, або светри. Взути до образу можна будь-яке зручне взуття, наприклад, кросівки.

Вдало доповнити образ допоможе верхній одяг, наприклад, ви можете обрати тепле пальто, або пуховик. У якості аксесуара, чудово пасуватиме сумка крос-боді.

Для теплої пори року Фото: https://www.instagram.com/tkachenko_stylist/

Для теплої пори року

Для теплої пори року стиліст рекомендує обрати широкі джинси з нерівним краєм або модель прямого крою, які можна одягнути під трендові кеди різних кольорів. Завершити можна образ додавши джинсову куртку, або косуху.

Для виходу у світ Фото: https://www.instagram.com/tkachenko_stylist/

Для виходу у світ

Для виходу у світ Яна Ткаченко рекомендує надавати перевагу джинсам кльош сірого відтінку, які можна поєднати з топом-корсетом білого кольору. Під такий образ цікаво буде додати туфлі слінгбеки (це взуття з відкритою п'ятою та закритою передньою частиною, яке фіксується на стопі за допомогою ремінця або ланцюжка). У якості аксесуару ідеально підійде невелика сумка в тон топа.

Нагадаємо, раніше ми писали, трендові комбінації кольорів з червоним, які будуть в моді цього сезону. Крім цього, Фокус писав, яскравий светр на весну, з чим носити: цікаві ідеї образів.