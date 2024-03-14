Сідні Свіні в приголомшливій сукні з'явилася на фестивалі South by Southwest (фото)

Вона одягла сміливу сукню на прем'єру свого нового фільму. У актриси зараз досить щільний графік.

Американська акторка Сідні Свіні з'явилася на фестивалі South by Southwest в Остіні, штат Техас, у карколомному вбранні. Вона разом зі своїми колегами по знімальній групі взяла участь у просуванні свого нового фільму жахів "Непорочна", повідомляє Еxpress.

26-річна актриса пройшлася червоною доріжкою в приголомшливій сукні з прихованим розрізом до стегна, демонструючи чудову пару білих мереживних чобіт.

Актриса Сідні Свіні Фото: Getty Images

Сукня без бретелей підкреслювала її нову коротку стрижку, з якою вона дебютувала на вечірці Vanity Fair після вручення премії "Оскар 2024". Біла сукня, яку багато хто назвав "весільною", із зухвалим глибоким вирізом вигідно підкреслила її красиві плечі.

Актриса Сідні Свіні Фото: Getty Images

Вкрита мереживом розкльошена сукня обтягувала талію голлівудської зірки, а розріз до стегна був захований під важким матеріалом. Знаменитість злегка відкинула підлогу, щоб продемонструвати свої унікальні, вкриті мереживом, чобітки на шпильці.

Зберігаючи акцент на своїй сукні, зірка "Мадам Павутини" вибрала всього лише пару простих перлинних сережок і нанесла легкий макіяж, використовуючи підводку для очей.

На червоній доріжці до неї приєдналися режисер "Непорочної" Майкл Мохан, а також колеги по фільму Бенедетта Поркаролі, Симона Табаско та Альваро Морте.

Нагадаємо, 1 березня Фокус писав про те, що Сідні Свіні в Нью-Йорку продемонструвала стильний образ у чорній міні-спідниці. Нещодавно вона знялася у фільмі Marvel "Мадам Павутина".