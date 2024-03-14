Зірка фільму "Зоряні війни: прихована загроза" опинився в реабілітаційному центрі

Джек Ллойд, дитина-актор, зіграв молодого Енакіна Скайвокера. Але слава виявилася для нього згубною. Молодий чоловік уже майже рік перебуває в реабілітаційному центрі.

Джейк Ллойд виконав роль маленького Енакіна Скайвокера у фільмі 1999 року "Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза". За словами його матері, Джейк зараз перебуває в психіатричному реабілітаційному центрі. Про це пише PEOPLE.

В ексклюзивному інтерв'ю мати Ллойда, Ліза Ллойд, розповіла про тривалу боротьбу свого тепер 35-річного сина з психічним захворюванням.

З наближенням 25-ї річниці виходу "Прихованої загрози" Ліза подумала, що це ідеальний час, щоб розповісти про те, як поживає її син з часу його участі в "Зоряних війнах".

Трейлер фільму "Зоряні війни: прихована загроза"

"У Джейка почалися проблеми в старшій школі", — розповіла Ліза, згадуючи той момент, коли вона вперше помітила зміну особистості свого сина.

"Він почав говорити про "реальність". Він не знав, чи перебував він у цій реальності, чи в іншій реальності. Я навіть не знала, що на це сказати", — її син навіть говорив, що він не знав, де перебуває і перестав вчитися.

За її словами, після того, як Джейк звернувся до лікаря, медичний працівник сказав, що в нього може бути біполярний розлад.

За словами Лізи, хоча йому прописали кілька ліків для усунення проблем, нічого не допомогло.

Йшов час, Джейк закінчив середню школу 2007 року і з нетерпінням чекав початку осінніх курсів у Колумбійському коледжі Чикаго. Однак саме тут, за словами Лізи, все почало різко змінюватися.

"Він пропустив багато занять і говорив мені, що люди стежать за ним", — розповіла вона виданню.

Вона сказала, що її син стверджував, що бачив, як люди з "чорними очима" стежать за ним, і іноді він вступав у нічні розмови з ведучим Daily Show Джоном Стюартом через екран телевізора.

Він продовжував відвідувати лікарів, поки йому не поставили діагноз параноїдальна шизофренія.

"Коли вони нарешті сказали йому про це, це ввергло його в ще більшу депресію", — сказала Ліза під час інтерв'ю.

Вона розповіла, що її син відмовився приймати ліки, бо не думав, що хворий. Він розбив свою машину і вимкнув телефон. А потім зателефонував і сказав, що його вбили.

Наразі Джейк перебуває близько 10 місяців із 18-місячного перебування в психіатричному реабілітаційному закладі після того, що вона називає повномасштабним психотичним зривом у березні 2023 року, коли він зупинив машину посеред трьохсмугової дороги та інші водії викликали поліцію.

Жінка повідомила, що зараз Джейк почувається краще. І він бачив нові фільми із серії "Зоряних воєн".

"Він любить усе нове із "Зоряних воєн". Люди думають, що Джейк ненавидить "Зоряні війни". Але це не так. Він любить ці фільми", — сказала Ліза.

Нагадаємо, раніше помер актор із "Зоряних воєн". Майкл Калвер помер у віці 85 років. У культовій франшизі британець виконав роль капітана Лорта Ніди, страченого Дартом Вейдером.